Poszukiwacze skarbów podczas rajdu odnaleźli starożytne rzymskie miecze

O znalezisku poinformował Kurt Adams z Portable Antiquities Scheme (PAS) - jest to organizacja, która zarządzana jest przez British Museum. Rejestruje ona wszystkie artefakty znalezione przez społeczeństwo, czyli osoby niebędące wykwalifikowanymi archeologami.

Po przeprowadzeniu wstępnych analiz archeolodzy doszli do wniosku, że dwa odnalezione miecze można zidentyfikować jako spatha. Spatha to długi miecz, który był używany przez jazdę rzymską.

To niezwykle ważne znalezisko, które powinno ekscytować wszystkich. Te dwa miecze są świadectwem obecności rzymskich wojsk na północy dystryktu Cotswold Emma Stuart, dyrektorka Muzeum Corinium w Cirencester

Z kolei prof. Simon James z Uniwersytetu w Leicester powiedział: - Jeśli chodzi o podobieństwa, nie przychodzi mi do głowy znalezisko więcej niż jednego miecza zdeponowanego w podobnych okolicznościach w czasach rzymskiej Wielkiej Brytanii. Najbardziej, co mi przyszło na myśl, to para podobnych mieczy znaleziona w Canterbury - zostały one odnalezione z właścicielami, którzy pochowani byli twarzą do dołu w dole w obrębie murów miasta, co najwyraźniej oznacza potajemny pochówek i prawie na pewno podwójne morderstwo.

Same miecze znalazły się pod pieczą Muzeum Corinium, a Historic England zorganizował specjalistyczną analizę rentgenowską.

Radny Paul Hodgkinson powiedział: - To nowe odkrycie pokazuje, jak niesamowicie głęboką historię ma Cotswolds. Ludzie słynnie pytali: "Co Rzymianie kiedykolwiek dla nas zrobili?". Cóż, właśnie dali nam niesamowite przykłady broni używanej prawie 2000 lat temu, kiedy Cirencester było drugim co do wielkości miastem w Wielkiej Brytanii. To naprawdę niezwykłe znalezisko archeologiczne i nie mogę się doczekać, aż odwiedzający zobaczą je na wystawie w nadchodzących latach.

Wszechstronny rzymski miecz kawaleryjski spatha

Miecz spatha był cięższy niż tradycyjny gladius i odznaczał się obosieczną głownią oraz prostym i grubym jelcem. Jak wskazują specjaliści, spatha najbardziej nadawała się dla jazdy oraz do walki w szyku luźniejszym. Wprowadzenie obosiecznej głowni spowodowało, że wojownik mógł zadać silne ciosy we wszystkich kierunkach.

Miecze tego typu pozwalały obcinać kończyny, łamać broń drzewcową i pozwalały na ogłuszenie przeciwnika. Budowa tej broni sugeruje, że walka była prowadzona w sposób agresywny i dynamiczny. Ponadto cechy wyważenia mogą wskazywać, że celem wojownika wyposażonego w spathę było rozstrzygnięcie walki po pierwszym lub drugim uderzeniu.