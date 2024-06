Prehistoria pod boiskami piłkarskimi. Znaleźli skarby z epoki brązu!

Obecnie na terenie Trelai Park znajdują się boiska sportowe, wcześniej był tu tor wyścigowy, a kiedy spojrzymy jeszcze dalej w przeszłość... zabudowa sięgająca epoki brązu. Ta ostatnia przez lata pozostawała zakopana pod ziemią i gdyby nie plany rozbudowy jednego z obiektów sportowych w 2022 roku poprzedzone analizą geofizyczną, pewnie jeszcze długo (albo nigdy!) nie dowiedzielibyśmy się o jej istnieniu.



Tymczasem archeolodzy twierdzą, że to prawdziwa "skarbnica artefaktów", która dostarcza bezcenne wskazówki na temat tego, jak ludzie żyli i pracowali 3500 lat temu. A mowa o dużym okrągłym domu, uznanym za najstarszy dom w Cardiff, a także kolejnym bardzo podobnym - badacze ustalili, że pierwszy z nich rozebrano celowo, prawdopodobnie po śmierci domowników, a w jego miejscu wzniesiono nowy.

Zdjęcie Na miejscu pracują archeolodzy i wielu ochotników zafascynowanych odkryciem / Cardiff University/Vivian Thomas / domena publiczna

Skarby pod boiskiem piłkarskim

Podłogi w obu domach są nienaruszone, ponieważ pole nigdy nie było zaorane i jak przekonują badacze, to jest rzeczywista powierzchnia, po której ludzie chodzili w epoce brązu, co jest niezwykle rzadkim zjawiskiem. Miniony weekend przyniósł zaś kolejne fascynujące odkrycia, a mianowicie piec gliniany, z którego ówczesny hutnik mógł korzystać do wytwarzania broni, narzędzi czy biżuterii (uważany za dopiero drugi tego typu, znaleziony w Wielkiej Brytanii i uznawany za odkrycie o dużym międzynarodowym znaczeniu).



Nieco później w glinie obok pieca odkryto naczynie, prawdopodobnie urnę, w którym mogą znajdować się prochy prehistorycznego rzemieślnika, który go obsługiwał. Co więcej, archeolodzy sugerują, że piec powstał wcześniej niż dwa okrągłe domy, pod którymi można znaleźć ślady drewnianego kręgu, co może wskazywać na jeszcze starsze miejsce o dużym znaczeniu społecznym.