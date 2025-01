Na całym świecie, w miejscach takich jak Amazonia, Anglia czy Kambodża, znaleźć można starożytne ceremonialne miejsca w formie ziemnych pierścieni. Powstawały one setki, a nawet tysiące lat temu, poprzez wykopywanie ziemi w kształt okręgów o średnicy sięgającej setek metrów. I nie inaczej jest w Australii, gdzie dawniej znajdowały się setki takich formacji (ok. 400) - większość została jednak zniszczona podczas europejskiej kolonizacji i do dzisiaj zachowało się jedynie około stu.