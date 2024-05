Rzadki złoty order Virtuti Militari na aukcji. Jest wart fortunę

Rzadki egzemplarz Virtuti Militari na aukcji

Od czasu do czasu tego typu obiekty trafiają na aukcje. Tym razem rzadki okaz odznaczenia Virtuti Militari - złoty, wybity z oryginalnej matrycy - został wystawiony na sprzedaż w niemieckim domu aukcyjnym. Nie podano, z jakiego źródła dom aukcyjny pozyskał to odznaczenie, jednak zaznaczono, że order ten jest zobrazowaniem najwcześniejszej formy Virtuti Militari. Zaznaczono także, że to "niezwykle rzadki przedmiot kolekcjonerski".

- Ta najwcześniejsza forma orderu Virtuti Militari jest przedmiotem, który od wieków traktowany jest w Polsce jako prawdziwy skarb narodowy - opisuje przedmiot dom aukcyjny Andreas Thies EK.