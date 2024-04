Sensacyjne odkrycie. "Dom pierwszego władcy Cesarstwa Rzymskiego"

Archeolodzy podali dowody na istnienie w tym miejscu willi Oktawiana Augusta

Eksperci poinformowali, że na fakt, iż w tym punkcie znajdował się dom pierwszego władcy Cesarstwa Rzymskiego, wskazują konkretne znaleziska. Na miejscu zasypanym przez wielokrotne wybuchy Wezuwiusza przeprowadzono bowiem któreś już z kolei badania, uzyskując tym samym nową wiedzę na temat czasów powstania obiektu.

- W starszej willi archeolodzy zidentyfikowali cztery pomieszczenia [...] W jednej z komór badacze odkryli 16 amfor - wysokich starożytnych rzymskich dzbanów - które służyły do transportu i przechowywania wina. W innym znaleźli duże ilości węgla drzewnego i popiołu z ogniska, które ich zdaniem służyło do podgrzewania wody w prywatnej łaźni, co wskazuje, że willa należała do osoby o wielkim bogactwie i wpływach - przekazał "Smithsonian Magazine".

Ponadto podkreślono, że okolica oraz inne dane na temat budynku pokrywają się z zapiskami poczynionymi przez uznawanych rzymskich historyków z tamtych czasów - Kasjusza Diona, Swetoniusza i Tacyta. Te historyczne relacje przedstawiają miejsce śmierci Augusta jako zlokalizowane po północnej stronie Wezuwiusza, w obszarze, gdzie willa została odkryta. Zgodnie z notatkami pisarzy, po śmierci pierwszego władcy dom ten był zamieniony w świątynię związaną z jego kultem.

- Tego rodzaju dochodzenie jest ważne z kilku powodów - powiedział archeolog Kohei Sugiyama. - Nie tylko łączy fizyczne dowody z cesarzem Oktawianem Augustem, którego znamy poza tym głównie z pism historycznych, ale także mówi nam o ówczesnej lokalnej gospodarce i społeczeństwie w tym regionie, które mogło być zamożniejsze i ważniejsze, niż wcześniej sądzono.

Badacze prowadzą ważne wykopaliska we Włoszech

Wykopaliska w tym miejscu ujawniły fragmenty zawalonych ścian oraz elementy dachu. Budowla miała ulec zniszczeniom, gdy materiał wulkaniczny przemieszczał się w dół północnej strony wulkanu. Archeolodzy wykorzystali datowanie radiowęglowe i analizę chemiczną warstw wulkanicznych pokrywających pierwotną budowlę, którą wiążą z pierwszym panującym, co potwierdziło, że powstała jeszcze przed erupcją Wezuwiusza w 79 r. n.e.

Wykopaliska te są istotne nie tylko ze względu na ustalenie miejsca istnienia willi Oktawiana Augusta, ale i w odniesieniu do badań nad działalnością Wezuwiusza - wcześniej sądzono, że tylko Pompeje i Herkulanum zostały tak znacząco zniszczone przez działalność wulkanu, tymczasem obszary z innych stron stożka również istotnie ucierpiały. Naukowcy z projektu wykopaliskowego Somma Vesuviana mają nadzieję zwiększyć skalę swoich wykopalisk. Uważają, że być może uda się odsłonić "kolejne Pompeje" oraz "prześledzić osiągnięcia Oktawiana Augusta i początki Cesarstwa Rzymskiego". Według oświadczenia prasowego Uniwersytetu Tokijskiego:

- Sugeruje to, że nawet północne podnóża Wezuwiusza - gdzie skutki erupcji z 79 r. były podobno mniej dotkliwe niż w południowo-wschodnim regionie góry - w rzeczywistości również zostały dotknięte niszczycielską siłą erupcji - podali naukowcy.