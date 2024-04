Spod wody wyłoniła się zapomniana osada. Ma niemal 300 lat

Woda odsłoniła dawną osadę. Turyści i mieszkańcy ruszyli oglądać pozostałości

Odsłonięte przez wodę przy zaporze w Pantabangan w prowincji Nueva Ecija ruiny, które na mocy lokalnego rozporządzenia uznaje się za strefę dziedzictwa kulturowego, od razu stały się atrakcją turystyczną. Mimo że w regionie panuje ekstremalny upał, do wynurzonej osady ciągną tłumy. Wśród odwiedzających są nie tylko podróżnicy zaintrygowani pozostałościami niegdyś tętniącego życiem miasteczka, ale i okoliczni mieszkańcy. Z terenu wyprowadzić się musiało bowiem ok. 1300 osób.

- Wychowałem się w tym miejscu. Byliśmy zmuszeni ewakuować się i znaleźć inne miejsce do zamieszkania, zanim miejsce zostało zatopione ze względu na budowę tamy. Cieszę się, że mogę teraz wrócić i przypomnieć sobie, jak wyglądało moje życie przed tym, jak osada zniknęła pod wodą - powiedział dawny mieszkaniec tego miejsca, Alexander Agustin.

Susza doskwiera, ale turystyka kwitnie

Do pozostałości dawnej osady należy kościół parafialny św. Andrzeja zbudowany w XIX wieku i stary cmentarz. Okoliczni mieszkańcy, widząc odsłonięte ruiny udali się w to miejsce, aby odprawić mszę. Ponadto, choć susza doskwiera lokalnej społeczności, to niektórzy korzystają na rozwijającej się dzięki spadkowi poziomu wody turystyce - wiele osób chce bowiem obejrzeć pozostałości zapomnianej osady.

Aby dostać się do zatopionego miasta, turyści chętnie płacą okolicznych rybakom, by podrzucili ich łodzią na wyspę z okolic tamy Pantabangan. Koszt takiego przejazdu to ok. 5 dolarów. Wszystko jest regulowane - wizyty są ograniczone do ok. 40 minut, nie wolno wnosić jedzenia ani zabierać żadnych pamiątek. Zabytek udostępniany jest do zwiedzania w godzinach od 6:00 do 12:00.