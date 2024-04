Szukają wraku z ładunkiem wartym miliardy. "To morskie El Dorado"

Jeden z najcenniejszych wraków w historii może zostać odnaleziony. Ile zyskają znalazcy?

W XVI wieku kapitan John Limbrey, który dowodził Royal Merchant, wykorzystał okres stabilności Anglii i Hiszpanii, aby spędzić kilka lat na handlu z hiszpańskimi koloniami w Nowym Świecie, w tym na Karaibach. Podczas jednej z takich podróży doszło jednak do katastrofy. Według relacji 700-tonowy statek miał wówczas załogę składającą się z "80 marynarzy i pasażerów".

W 1641 roku, w drodze powrotnej do Anglii, gdy statek był już wypełniony bogactwami z udanej misji handlowej, Limbrey zawinął do Kadyksu w Hiszpanii na długi postój. Tam zajęto się naprawami jednostki, ponieważ od dłuższego czasu załoga borykała się z przeciekami. Najwyraźniej personel zajmujący się łataniem dziur nie podołał zadaniu, ponieważ niedługo później sztormowe morze sprawiło, że statek znów zaczął nabierać coraz więcej wody. 23 września 1641 roku ostatecznie zatonął u zachodnich wybrzeży Kornwalii, zabierając na dno gigantyczny ładunek kosztowności oraz wielu członków załogi.

Czy jeśli zespół pod wodzą Nigela Hodge'a odnajdzie ten wyjątkowy wrak, znacząco się wzbogaci? Jeśli wrak zostanie odnaleziony, może przecież być w fatalnym stanie, a więc np. skrzynie, w których był ładunek, dawno przegniły, a prądy zabrały skarb i rozwlekły go w różnych kierunkach, zauważają znawcy. Do tego dochodzą surowe przepisy określające, komu przysługuje znalezisko. Eksperci się jednak nie poddają. Co prawda realistycznie zakładają, że odkrycie stanie się elementem dziedzictwa kulturowego, ale Hodge dodał, że jeśli na pokładzie są faktycznie kosztowności warte ok. 4 miliardów funtów, to ekipa dostanie sowitą nagrodę za zlokalizowanie wraku.