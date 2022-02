Jakiś czas temu informowaliśmy o niezwykłych zmumifikowanych szczątkach, znalezionych na terenie stanowiska archeologicznego Cajamarquilla, ok. 25 km od stolicy Peru, których wiek szacuje się na co najmniej 800 lat.



Ciało zmarłego było związane sznurami i ułożone w pozycji embrionalnej w taki sposób, by ręce zasłaniały twarz (charakterystyczny zwyczaj pogrzebowy dla południowej części kraju).



Te dzieci zamordowano, by towrzyszyły duszy zmarłego w zaświatach

Zdaniem badaczy Uniwersytetu Świętego Marka w Limie zmumifikowany mężczyzna miał w chwili śmierci 35-40 lat (pierwotnie podawano, że 25-30 lat, ale tomografia doprecyzowała jego wiek) i był ważną postacią w swojej społeczności, o czym świadczyły dary składane w jego grobie, m.in. mięso zwierząt podobnych do lam, jeszcze przez wiele lat po jego śmierci.

I wygląda na to, że mieli rację, co potwierdza nowe odkrycie z tego samego grobowca, o którym poinformował właśnie zespół archeologów.



Mowa o mumiach sześciorga dzieci owiniętych w tobołki pogrzebowe i ułożonych przy wejściu do grobowca oraz szczątkach kilku dorosłych (te nie zostały zmumifikowane).

Ich zdaniem wszystkie te osoby, razem z dziećmi, zostały rytualnie zamordowane, by towarzyszyć duszy zmarłego w drodze do świata zmarłych.



Uważamy, że niektórzy z nich mogą być dziećmi, żoną i najbliższymi sługami znalezionej ostatnio mumii. Zostali złożeni w ofierze w ramach rytuałów pogrzebowych, co czyni z niej ważną postać, której duszy trzeba było towarzyszyć podczas długiej drogi do miejsca ostatniego spoczynku lub świata zmarłych komentuje jeden z badaczy, Pieter Van Dalen.

Cajamarquilla to jedno z największych starożytnych miast Peru (powierzchnia stanowiska to ok. 167 ha), które według historyków zostało zbudowane ok. 200 roku p.n.e. i do roku 1500 n.e. mogło być zamieszkane przez ok. 10-20 tys. osób.