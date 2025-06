Dziś jeszcze bardziej cofamy się w czasie, bo dzięki pracy studentów z Ramapo College of New Jersey oraz zaawansowanej technologii DNA udało się rozwikłać jedną z najstarszych zagadek wybrzeża Jersey. A chodzi o ludzkie szczątki, a konkretniej kości nogi, ramienia oraz fragmenty czaszki, które zostały znalezione między 1995 a 2013 rokiem na trzech plażach: w Ocean City, Margate i Longport. W ubiegłym roku trafiły one do analizy w uniwersyteckim Centrum Genetyki Śledczej i Genealogii, gdzie rozpoczęto śledztwo naukowe z prawdziwego zdarzenia.