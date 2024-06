Sprzątali okolicę, znaleźli coś niezwykłego. Wkrótce przeżyli szok

Nie tylko archeolodzy docierają do niesamowitych śladów przeszłości, niekiedy na takie znaleziska natrafiają także przypadkowe osoby. Na przykład niedawno pewien wędkarz znalazł w Małopolsce kość prawdopodobnie należącą do mamuta, a w woj. mazowieckim w przydomowym ogródku mieszkaniec wykopał skarb w postaci krzemiennej siekiery z neolitu.

Teraz na fascynujące znalezisko sprzed wieków natrafili natomiast wolontariusze, którzy zdecydowali się wziąć udział w zorganizowanym sprzątaniu Ziemi. Zgłosili odkrycie archeologom, ustalono kilka ciekawych faktów, ale to ostateczny obrót spraw najbardziej zaskakuje.

Niesamowite odkrycie z epoko brązu

Wolontariusze ogólnokrajowej kampanii ekologicznej Taza odkryli wielowiekowe petroglify w Kazachstanie w regionie Zhambyl. Około 3,5 km od miejscowości Aktogay w dystrykcie Sarysu działacze przypadkowo natknęli się na skałę pokrytą rysunkami ukazującymi sceny z życia dawnych mieszkańców tych okolic. Niezwykłe obrazy wywołały ogromne poruszenie wśród znalazców, wolontariusze od razu zwrócili się z odkryciem do archeologów. Okazało się, że ryty naskalne liczą sobie ok. 3,5 tys. lat - pochodzą z epoki brązu.

- Natknęliśmy się na bardzo niezwykłe rysunki i aby zrozumieć ich znaczenie, zwróciliśmy się do archeologów. Mamy nadzieję, że to odkrycie rzuci nowe światło na historię okolicy - powiedział wolontariusz Assylzhan Pazylbekov, cytuje "Astana Times".

Zdjęcie Odkrycie petroglifów zaskoczyło wolontariuszy. Jeszcze bardziej zaskakujący okazał się finał sprawy. / Department of Internal Policy of the Akimat of the Zhambyl Region

Ponad sto petroglifów ukazujących ludzi i zwierzęta

Według Saurana Kalijewa archeologa i historyka, znalezisko obejmuje obszar o długości 20-25 metrów i wysokości 1,5-2 metrów. Jak zaznacza badacz, te petroglify ukazują codzienne życie i światopogląd ludzi tamtej epoki, a także sceny z polowań. Jest tu ponad sto rysunków, które przedstawiają ludzi i zwierzęta, takie jak owce i wielbłądy dwugarbne. Archeolog zaznaczył też, że odkrycie z tak dużą liczbą rysunków na jednej powierzchni jest rzadkością w regionie Zhambyl. Obszar ten jest znany badaczom, ponieważ wiąże się z nim wiele istotnych śladów przeszłości.

- Pasmo górskie Karatau ma ogromne znaczenie historyczne i geograficzne. To jedno z najbardziej wyjątkowych miejsc ze śladami ludzkiej cywilizacji nie tylko w historii Kazachstanu, ale także w historii świata - powiedział Kalijew.

Zdjęcie Badacze odnieśli się do tematu znalezionej przez wolontariuszy skały pełnej petroglifów. / Department of Internal Policy of the Akimat of the Zhambyl Region

Niezwykłe znalezisko w Kazachstanie i zaskakująca reakcja badaczy

Wkrótce odkrywcy przeżyli jednak spore zaskoczenie. Po tym, jak światowe media opublikowały informacje o odkryciu, do redakcji zaczęli zgłaszać się badacze, którzy twierdzili, że... znalezisko wcale nie jest nowością. Ale jednocześnie rzeczywiście nikt wcześniej o nim nie informował. Utrzymywano je w tajemnicy ze względu na brak środków do badań i w obawie przed możliwym zniszczeniem petroglifów przez wandali.

Jak podaje "Live Science" Viktor Novozhenov, archeolog z Instytutu Archeologicznego Saryarka na Uniwersytecie Państwowym w Karagandzie w Kazachstanie zauważył, że miejsce to faktycznie jest znane archeologom, ale nie zostało szczegółowo zbadane, a znajdujące się na nim petroglify nie zostały jeszcze opisane w recenzowanym czasopiśmie. Potrzeba więcej funduszy i zasobów, aby właściwie udokumentować to miejsca ze sztuką naskalną.

- Nie mamy wystarczającej liczby ekspertów i środków na potrzebne analizy i prace w terenie - cytuje archeologa "Live Science".

O dalszych losach tego unikatowego obszaru musi zadecydować lokalny zarząd. Teraz, kiedy informacje o istnieniu w tym miejscu tak bogatego, rzadko spotykanego w okolicach zbioru petroglifów wyciekły, władze nie mogą już polegać wyłącznie na trzymaniu miejsca w tajemnicy, by nie zainteresowali się nim wandale. "Live Science" próbowało uzyskać komentarz od władz na temat dalszych kroków względem skały pokrytej petroglifami, jednak póki co do redakcji nie dotarła żadna odpowiedź.