Starożytna zbroja mykeńska wystawiona na próbę... przez marines!

To jedna z najstarszych znanych europejskich zbroi, ma 3,5 tys. lat, została znaleziona w 1960 roku w pobliżu wioski Dendra, kilka kilometrów od starożytnych Myken i od samego początku zmusza naukowców do zastanawiania się, czy był to strój ceremonialny, czy też nadawał się do bitwy. I wbrew pozorom, to bardzo istotne pytanie, bo jak przekonują archeolodzy i historycy ma ważne implikacje dla zrozumienia działań wojennych w Europie późnej epoki brązu.

Ceremonialna czy bojowa?

A że żadne źródła historyczne nie opisują użycia tego stylu pancerza, naukowcy postanowili eksperymentalnie przetestować przydatność bojową tego wyposażania. Autorzy nowego badania zrekrutowali trzynastu ochotników z piechoty morskiej Greckich Sił Zbrojnych, wyposażyli ich w repliki zbroi oraz broni z epoki brązu i przeprowadzili przez jedenastogodzinny symulowany protokół walki z epoki.