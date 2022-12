Szwedzcy archeolodzy odkryli niezwykły miecz. To relikt wielkiej wojny

Szwedzcy archeolodzy grupy Arkelogerna znaleźli miecz podczas prac badawczych nad pozostałościami dawnej farmy.

Wśród pozostałości gospodarstwa Szwedzi ku swojemu zaskoczeniu znaleźli dobrze zachowany miecz.

Jego wygląd wskazuje na pochodzenie z XVII wieku. Według ustaleń należał do duńskiego żołnierza, który służył podczas wojny kalmarskiej, jednego z największych konfliktów rozgrywającego się w Skandynawii.

Archeolodzy mają już podejrzenia, z jakiego rodzaju mieczem mają do czynienia. Może on być bowiem niezwykle ważnym eksponatem w historii rozwoju broni w Europie.

Niezwykła broń, która pomogła odkryć 400-letnią tajemnicę

Archeolodzy z grupy Arkelogerna nie spodziewali się znaleźć takiego zabytku historii. Podczas swoich prac w miejscowości Kalmar liczyli na odkrycie tajemnicy dawnej farmy, której pozostałości znaleźli pod jednym ze skrzyżowań. Wiedzieli, że spłonęła w 1611 roku. Nie mieli pewności jednak czy był to przypadek, czy ktoś podpalił gospodarstwo. Niezwykłe odkrycie dało im odpowiedź.

Odsłaniając pozostałości piwnicy dawnej gospody, znaleźli w niej dobrze zachowany duński miecz. Archeolodzy byli niezwykle zaintrygowani znaleziskiem. Potwierdził on bowiem, że gospoda musiała zostać spalona w trakcie bitwy w maju 1611 roku podczas wojny kalmarskiej. Ustalono, że miecz należał do duńskiego żołnierza, który mógł zginąć podczas walk o miasto.

Zdjęcie Wojna kalmarska była konfilktem między Szwecją a Królestwem Danii i Norwegii, rozgrywającym się w latach 1611-1613. Była jednym z większych konfliktów Skandynawii, podczas którego Szwecja próbowała przełamać duński dyktat w regionie / Wikipedia

Jednak gdy znaleziona broń pomogła potwierdzić podejrzenia o losie gospodarstwa, jej charakterystyka zachwyca archeologów. Miecz może być bowiem niezwykle istotnym przykładem ewolucji wojskowości w Europie.

Zdjęcie Jak na przebywanie 400 lat pod ziemią, znaleziony miecz trzyma się bardzo dobrze / Arkeologerna / materiały prasowe

Znaleziony miecz przykładem ogniwa w historii wojskowości

Broni, przyjrzał się historyk i archeolog pola bitwy, Bo Knarrström. Zauważył on, że miecz ma cechy zarówno broni kłującej średniowiecznego, jak i broni używanych w wieku XVII i XVII. Oznaczałoby to, że archeolodzy mają do czynienia z materialnym przykładem rozwoju sztuki wojennej w Europie.

W czasie wojny kalmarskiej armie europejskie znajdowały się w momencie rewolucji wojskowej, gdzie testowano nowe taktyki i systemy uzbrojenia. Znalezisko dobrze pasuje do ówczesnego arsenału Bo Knarrström w artykule na blogu grupy Arkelogern

Ostateczny werdykt czym dokładnie jest znaleziona broń, wydadzą szwedzcy archeolodzy, którzy już zaczęli badania nad ekscytującym odkryciem.