Tajemnicze glify z Wyspy Wielkanocnej. Wyglądają na „kosmiczne pismo”

Wyspa Wielkanocna od dekad fascynuje naukowców i fanów różnych alternatywnych teorii. Wyspa ta jest jednym z najbardziej odizolowanych zamieszkałych skrawków lądu na Ziemi - jest oddalona o 2078 km od najbliższej innej zamieszkałej wyspy, zaś do najbliższego kontynentu (Ameryka Południowa, Chile) ma 3600 km.

Wyspa Wielkanocna jest słynna za sprawą Moai - jest to 887 kamiennych, wysokich na kilka metrów, posągów, które posadowione są na kamiennych platformach zwanych ahu. Tajemniczości rzeźbom dodaje to, że naukowcy (mimo wielu lat starań) nie wyjaśnili ich przeznaczenia. Istnieją jedynie teorie sugerujące, że mogą to być wyobrażenia bóstw, przodków, lub... kosmitów (teorie alternatywne).

Reklama

Kolejną zagadką jest to, w jaki sposób dawni mieszkańcy transportowali te wielkie rzeźby i ustawiali na platformach. Dodatkowo część z rzeźb posiada na głowach oddzielone kamienne kapelusze. Największe Moai ważą po 82 tony.

Teraz, naukowcy mają kolejną zagadkę do rozwiązania. Właśnie przeanalizowali tajemnicze pismo, które zostało wyryte na wyjątkowych tabliczkach. Materiał, z którego zostały wykonane, zadziwia specjalistów.

Tajemnicze pismo z Wyspy Wielkanocnej

Badacze wydatowali metodą radiowęglową drewniane tabliczki, na których widnieją dziwne dawne znaki. Okazało się, że część tabliczek została wykonana z drzew ściętych w pierwszej połowie XIX wieku - w tym czasie istniał "ustalony kontakt" z Europejczykami. Kolejna powstała z drzewa ściętego między 1493 a 1509 rokiem, zatem jest ona wcześniejsza od przybycia cudzoziemców o co najmniej 200 lat.

Odkrycia mogą wskazywać, że wyjątkowe pismo zostało stworzone na wyspie i funkcjonowało tylko na niej. Dzięki czemu system piśmienniczy jest niepodobny do żadnego innego pisma na świecie. Naukowcy zauważają jednocześnie, że wiek drewna niekoniecznie musi pokrywać się z datą wykonania znaków.

Pierwsze drewniane tabliczki z niezwykłym tekstem zwane Rongorongo zostały odkryte przez Europejczyków w 1864 r. Niestety, wszystkie egzemplarze zostały zniszczone lub wysłane za granicę. Obecnie na Wyspie Wielkanocnej nie ma żadnych tego typu artefaktów - wiadomo, że na świecie istnieje zaledwie 27 przykładów tego pisma.

Naukowcy w swoim artykule piszą: "Zachowane teksty są stosunkowo długie i pisane za pomocą znaków obrazkowych, często nazywanych glifami. Kształty znaków Rongorongo reprezentują różne klasy obrazów, takie jak postawy i części ciała ludzi, zwierzęta, rośliny, narzędzia, ciała niebieskie itp.".

Badacze dodają: "W rzeczywistości wykazują one największe podobieństwa w motywach starożytnej sztuki rzeźbionej w skale znalezionej na wyspie". Z kolei fani teorii alternatywnych uważają, że pismo może być pochodną pozaziemskiego alfabetu i że jest "kosmicznym pismem". Ponadto pismo to ma być powiązane ze wspomnianymi wcześniej tajemniczymi rzeźbami Moai.

Niestety nadal nie wiadomo, kiedy konkretnie i w jaki sposób powstała taka forma zapisków. Specjaliści są zdania, że pismo Rongorongo może stanowić jeden z nielicznych przykładów pisma wynalezionego całkowicie niezależnie. Podobne procesy miały miejsce w dawnej Mezopotamii, Egipcie, Chinach i Mezoameryce.

Zagadka pochodzenia tajemniczych tabliczek

Naukowców zafascynowało coś jeszcze - najstarsza tabliczka została wykonana z drzewa Podocarpus latifolia, które nie rośnie na Wyspie Wielkanocnej. Roślina ta jest za to narodowym drzewem... Afryki Południowej. W średniowieczu drewno z tego drzewa było popularne w produkcji masztów do statków.

Jak sądzą specjaliści, wyjątkowe drewno mogło zostać wyrzucone na Wyspę Wielkanocną jako dryfujące fragmenty z zatopionego europejskiego statku. Badacze zauważają, że nie wiadomo, ile czasu kawałek drewna spędził na morzu.

"Jeśli wyjątkowy wiek [tabliczki] wskazuje, że miejscowa ludność Rapa Nui mogła wynaleźć system pisma bez wpływu lub wkładu czynników zewnętrznych, Rongorongo mogłoby stanowić jeden z niewielu niezależnych wynalazków pisma ludzkiego w historii, dodając warstwę złożoności do narracji o rozwoju kulturowym i historycznym mieszkańców Rapa Nui" - podsumowują naukowcy.

Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Scientific Reports .