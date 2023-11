To tutaj ukrywał się Michał Anioł przed papieżem. Komnata zostanie otwarta

Sekretny pokój Michała Anioła

Ukryta komnata znajdująca się we Florencji służyła wybitnemu artyście jako schronienie przez kilka tygodni, gdy papież Klemens VII wydał na niego wyrok śmierci. W 1530 roku Michał Anioł ukrywał się w podziemiach Florencji, ponieważ papież Klemens VII, członek rodziny Medyceuszy, który niedawno powrócił do władzy we Florencji, wyrzucony przez rząd republikański, wydał wyrok śmierci na artystę.

Jednak, na szczęście dla Michała Anioła, wyrok został uchylony po dwóch miesiącach i artysta mógł wrócić do pracy we Florencji. Jednak w tajnym pomieszczeniu, służącym mu jako schronienie przed papieżem pozostawił po sobie bezcenne szkice wykonane za pomocą węgla i sangwiny. Teraz po raz pierwszy „sekretny pokój” Michała Anioła ma zostać otwarty dla zwiedzających.

