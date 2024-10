Wergina, słynne greckie stanowisko archeologiczne położone w północno-wschodniej części kraju, od lat przyciąga uwagę badaczy i miłośników historii. Znajdują się tam królewskie grobowce, które według wielu skrywają szczątki członków rodziny Aleksandra Wielkiego.

Miejsce spoczynku samego Aleksandra pozostaje nieznane, jednak wierzono, że grobowce w Werginie należą do jego ojca, Filipa II, oraz innych bliskich krewnych. Bartsiokas i jego zespół, podejmując się ponownej analizy trzech z tych grobowców, odkryli istotne dowody na identyfikację pochowanych tam osób, wyniki ich pracy opublikowano w czasopiśmie Journal of Field Archaeology.

Odkrycie królewskiej tuniki

W jednym z grobowców zwanym przez badaczy roboczo “Grobowcem II" znaleziono purpurowo-białą tunikę, która przyciągnęła szczególną uwagę badaczy. Tunika, przypominająca krojem dopasowaną kurtkę, została wykonana z bawełny i zafarbowana na purpurowo - kolor ten był zarezerwowany wyłącznie dla elit, co dodatkowo potwierdza, że należała do osoby o wysokim statusie.

Naukowcy, wykorzystując chromatografię gazową i spektroskopię w podczerwieni, określili materiał i pochodzenie barwnika, co pozwoliło na wstępne przypisanie tej szaty do Aleksandra. Dalsze analizy wykazały, że tunika widoczna jest również na fryzie przedstawiającym polowanie, znalezionym w tym samym grobowcu. Postać na fryzie została zidentyfikowana jako Aleksander, co wzmacnia teorię, że to właśnie jego osobista tunika została tam złożona.

Tunika nie jest jednak jedynym skarbem odnalezionym w tym grobowcu. Obok niej znaleziono również złoty diadem, wieńce dębowe oraz berło, czyli przedmioty symbolizujące królewską władzę. Zdaniem badaczy elementy te mogą mieć korzenie w kulturze perskiej, z którą Aleksander był blisko związany po swoich podbojach.

Kim były osoby pochowane w grobowcach?

Zespół badaczy, opierając się na analizach antropologicznych i badaniach historycznych, przypisał szczątki z “Grobowca I" Filipowi II, ojcu Aleksandra. “Grobowiec II" miał zawierać szczątki Filipa III, przyrodniego brata Aleksandra, który objął tron po jego śmierci. Natomiast w “Grobowcu III" spoczywał Aleksander IV, syn Aleksandra Wielkiego, który zmarł w wieku nastoletnim.

Zagadką pozostaje, dlaczego królewskie artefakty związane z Aleksandrem zostały pochowane w grobie jego przyrodniego brata, Filipa III. Naukowcy podejrzewają, że mogło mieć to związek z koronacją Filipa III po śmierci Aleksandra. Być może te królewskie symbole miały upamiętnić jego spuściznę lub oddać hołd pamięci Aleksandra.