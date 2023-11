W morzu w pobliżu miasta Arzachena u północno-wschodnich wybrzeży Sardynii odnaleziono kilkadziesiąt tysięcy monet z brązu, które datowane są na IV wiek n.e. Na niektórych monetach można odczytać oznaczenia, które wskazują, że zostały wybite w okresie 324-340 r. n.e. Na innych widnieje wizerunek Konstantyna Wielkiego, który był rzymskim cesarzem panującym od 306 do 337 r. n.e.

Co ciekawe, pierwsze monety zostały odkryte na niewielkiej głębokości przez nurka nie-archeologa, który podczas podwodnej wycieczki zobaczył na dnie morza odbijające światło tajemnicze elementy. O swoim odkryciu poinformował odpowiednie władze.

Wielkie podwodne wykopaliska i wielki skarb

Kolejnego dnia na miejscu znaleźli się podwodni archeolodzy z Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Sassari e Nuoro, a także... specjalny oddział karabinierów, który specjalizuje się w ochronie dziedzictwa narodowego. Oprócz podwodnych archeologów do poszukiwań zostali włączeni także nurkowie ze straży granicznej.

W trakcie intensywnych prac prowadzonych, na dnie morza, odnaleziono prawdziwy antyczny skarb. Jak podaje włoskie ministerstwo kultury, wyłowiono od 30 do 50 tysięcy monet - ich liczba została określona na podstawie ich łącznej wagi. Obecnie trwa liczenie i sortowanie monet, co może zająć nawet kilka tygodni. Ministerstwo dodało, że "wszystkie monety były w doskonałym stanie, co jest bardzo rzadkie".

Artefakty zakopane były w piasku między podwodną trawą morską a plażą, a w poszukiwaniach wykorzystano m.in. wodoodporne wykrywacze metali. Badacze twierdzą, że monety pochodzą z mennic z całego Cesarstwa Rzymskiego.

Ministerstwo dodaje, że bazując na kształcie dna morskiego i na położeniu skarbu względem linii brzegowej, w pobliżu może znajdować się także wrak antycznego statku, z którego pochodzi odnaleziony skarb. Monety zostały znalezione w dwóch większych skupiskach. Oprócz monet archeolodzy odnaleźli również wiele amfor. Uważają, że część z nich mogła zostać stworzona w Afryce, a niektóre mogą pochodzić z Azji.

Skarb znaleziony w wodach u wybrzeży Arzacheny to jedno z najważniejszych odkryć monet ostatnich lat. Znalezisko jest kolejnym dowodem bogactwa i znaczenia dziedzictwa archeologicznego, które wciąż przechowuje i chroni dno naszych mórz, które przemierzali ludzie i towary z najstarszych epok archeolog Luigi La Rocca