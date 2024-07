Udowodnili, że zaginiona cywilizacja sprzed 4 tysięcy lat naprawdę istniała

Autorzy badania wyjaśniają, że przedstawienia mogą odnosić się też do narodzin, chorób czy przyrody, ale potrzeba więcej analiz, aby lepiej zrozumieć znaczenie rysunków i to, co sobą reprezentują.

To, co obserwujemy, to nowa kultura łowców-zbieraczy, która prawdopodobnie przybyła na obszar Parku Narodowego Canaima pod koniec plejstocenu. Osiedlili się tam, ewoluowali, a następnie rozprzestrzenili się na resztę regionu, docierając aż do dorzecza Amazonki wyjaśnia Perez-Gomez.

Nieznana kultura Ameryki Południowej

Mówiąc krótko, zdaniem archeologów wszystkie te dowody wskazują, że mamy do czynienia z nową kulturą. Autorzy badań wezwali do ochrony tego miejsca i mają też nadzieję, że odkryją tu więcej miejsc sztuki naskalnej. I mają ku temu powody, bo mowa o parku większym niż takie kraje, jak Salwador czy Belgia, a do pomocy ruszyli również badacze z sąsiednich krajów, którzy będą ustalać, czy sztukę naskalną w tych miejscach stworzyły te same grupy kulturowe.

Ma to znaczenie nie tylko dla Wenezueli, ale wskazuje na bogactwo kulturowe i etniczne, które poprawi na całym świecie sposób, w jaki myślimy o regionie podsumowuje Pérez-Gómez.