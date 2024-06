Ujawnili dziwny artefakt sprzed 9 tys. lat. Miał niepokojące przeznaczenie

Muzeum Izraela w Jerozolimie po raz pierwszy pokazało światu pradawną kamienną maskę wykonaną około 9000 lat temu - została ona odkryta w 2018 roku. Co ciekawe wyjątkowy artefakt został odzyskany przez specjalną Jednostkę Antyrabunkową w Izraelskim Urzędzie ds. Starożytności (IAA). Następnie została przekazana Departamentowi Archeologii Administracji Cywilnej w Judei i Samarii, by dokonać szczegółowych badań.

Tajemnica pradawnej maski i tworzących je ludów

Maska została wykonana z żółto-różowego wapienia i powstała w neolicie. Jak powiedziała Ronit Lupo z IAA: - Konstrukcja maski ma idealne i symetryczne rysy twarzy, równe kości policzkowe, imponujący nos i usta pokazujące zęby. Maska posiada po bokach otwory, przez które mogły przechodzić sznurki służące do przyczepiania przedmiotu do twarzy, do ścian, czy drzew.

Badacze podkreślają, że do tej pory odnaleziono zaledwie 15 podobnych artefaktów z tego okresu, przez co przedmiot jest niezwykle cenny. Wszystkie udokumentowane maski mają podobne cechy, zaś większość z nich została odkopana w południowej części pustyni Hebron-Jehuda. Może to wskazywać, że artefakty zostały wykonane przez tę samą grupę kultur neolitu preceramicznego B.

Archeolodzy zaznaczają, że owe społeczności były świadkami, nadejścia rewolucji rolniczej. W dużym stopniu dawna ludność bazowała na udomowionych zwierzętach. Dzięki nim urozmaicali swoją dietę łowiecko-zbieracką.

Mocno zastanawiające jest to, że w stanowiskach w Lewancie datowanym na ten okres, odnajdowano ludzkie czaszki pokryte warstwami gipsu. Czaszki były zakopywane także pod podłogami pradawnych domów. Według badaczy takie traktowanie zmarłych miało być szczególnym rodzajem kultu przodków.

Naukowczyni dodała także: - Znajdujemy na przykład czaszki zakopane pod podłogami domów mieszkalnych, a także różne metody kształtowania i pielęgnacji czaszek zmarłych. Doprowadziło to do gipsowania czaszek, kształtowania rysów twarzy, a nawet wstawiania muszli zamiast oczu. Kamienne maski, takie jak ta, są podobne wielkością do ludzkiej twarzy

Przedstawicielka IAA wyjaśniła: - Odkrycie maski potwierdza nasze przypuszczenie, że południowa część góry Hebron była ośrodkiem produkcji masek kamiennych, a najwidoczniej także działalności religijnej w neolicie preceramicznym.

Kolejnym "dziwnym" zdarzeniem było nagłe zniknięcie tych kultur około 8200 lat temu. Koreluje to z drastycznym spadkiem globalnych temperatur. Mogło to doprowadzić do załamania kruchych zależności między wczesnymi działalnościami ludzi a środowiskiem.

