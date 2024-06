Ujawnili twarz najstarszego człowieka w historii. Badacze zdumieni

Człowiek sprzed 300 000 lat przywrócony do życia

Cicero Moraes opisał zrekonstruowanego człowieka jako "silnego i spokojnego". Instytut Maxa Plancka, który dostarczył dane nt. czaszki, twierdził, że twarz najstarszego człowieka musiała mieć dość współcześnie wyglądającą twarz i zęby oraz dużą, ale bardziej archaicznie wyglądającą mózgoczaszkę.

Czaszka znaleziona w Dżabal Ighud jest więc przykładem zmian ukształtowania mózgu. Ostatecznie doprowadziły do powstania naszych współczesnych czaszek. Patrząc więc na rekonstrukcję twarzy najstarszego odkrytego człowieka, widzimy więc jeden z ważnych kamieni milowych ludzkiej ewolucji.

Zrekonstruowana twarz dostała męskie rysy, jednak nie wiadomo jakiej płci był właściciel czaszki z Dżabal Ighud. W całym szkielecie nie znaleziono bowiem kości miednicznej, która odpowiedziałaby na to pytanie.

Homo Sapiens starszy niż myśleliśmy

Same szczątki z Dżabal Ighud zmieniły postrzeganie historii ludzkości. Wcześniej bowiem najstarsze znane ślady Homo Sapiens pochodziły sprzed 195 000 lat. Uważano, że nasz odrębny gatunek wyewoluował ok. 200 000 lat temu we wschodniej Afryce i stamtąd rozpoczął dalszy podbój terytoriów. Niemniej szczątki człowieka z Dżabal Ighud wskazują, że Homo Sapiens nie tylko istniał już ok. 100 000 lat wcześniej, ale też rozprzestrzenił się wtedy po ogromnych terenach Afryki.