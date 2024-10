Sycylia jest uważana przez wielu naukowców za najwcześniej zamieszkałą przez wczesnych ludzi wyspę w regionie Morza Śródziemnego. Jednak kiedy i jak dawni migranci dotarli w ten rejon, pozostaje dla naukowców zagadką.



Nowe odkrycia, poczynione w skrytych pod wodą i przybrzeżnych jaskiniach Sycylii, mogą pomóc wyjaśnić wczesną ekspansję Homo sapiens na wyspy Morza Śródziemnego.

Sycylia przyciąga turystów i... naukowców

Naukowcy twierdzą, że pierwsi mieszkańcy przybyli na Sycylię 16 tys. lat po ostatnim maksimum zlodowacenia. Do tej pory nie wiedzą jednak, czy tysiące lat temu wcześni ludzie przybyli na Sycylię drogą morską, czy też pieszo, bo może istniał niegdyś wąski przesmyk, "lądowy most".

Reklama

Nie wiadomo nawet, z jakiego kierunku przybyli pierwsi mieszkańcy wyspy. Jeśli nic nie łączyło tych ziem, to - choć dystans między Sycylią a Włochami kontynentalnymi wynosi tylko kilka kilometrów - zdaniem badaczy przeprawa wodna byłaby niezwykle trudna dla wczesnych ludzi. By rozwikłać zagadkę pojawienia się na tej wyspie pierwszych ludzi, naukowcy prowadzą badania w terenie i analizują dostępne dane archiwalne.

Nowe odkrycia archeologów na Sycylii

Naukowcy szukają nieustannie tropów powiązanych z tym wydarzeniem. Zespół badaczy z różnych wydziałów na Uniwersytecie Waszyngtońskim przeprowadził teraz nowe analizy. Oprócz przestudiowania dotąd zidentyfikowanych śladów w jaskiniach wyspy, przeprowadzili również badania lądowe i podwodne obszarów, które dotychczas pozostawały niezbadane.

Ekspertom udało się natrafić na trzy nowe stanowiska, które ich zdaniem zawierają ważne osady archeologiczne. Mogą one stanowić cenne wskazówki odnośnie do pojawienia się wczesnych ludzi na Sycylii.

- Zrozumienie czasu początkowej kolonizacji Sycylii dostarcza kluczowych danych na temat wzorca i sposobu wczesnej ekspansji Homo sapiens w basenie Morza Śródziemnego. Szukamy nie tylko pierwszej osoby, która tu przybyła, ale pierwszej społeczności - powiedziała autorka badania, archeolog Ilaria Patania.

Zdjęcie Podwodne i przybrzeżne jaskinie to nieocenione źródło wiedzy na temat wczesnych mieszkańców wyspy. / doi.org/10.1371/journal.pone.0299118 / materiał zewnętrzny

Ślady człowieka w jaskiniach

Odkryte niedawno stanowiska mogą zawierać ślady zasiedlania przez człowieka z górnego paleolitu oraz skamieniałą faunę, twierdzą autorzy badania.

- Kiedy zbadaliśmy to miejsce, znaleźliśmy zęby europejskiego osła, a także kamienne narzędzia. Analiza szczątków z tego miejsca może dać nam wgląd w etap podróży ludzi do najbardziej wysuniętego na południe wybrzeża Sycylii i dalej w kierunku Malt - powiedziała Patania. - Mamy nadzieję, że uda nam się odtworzyć nie tylko czas zamieszkiwania tych terenów przez człowieka, ale także środowisko, w którym żyli ci ludzie, i to, jak radzili sobie ze zjawiskami naturalnymi, takimi jak trzęsienia ziemi, zmiany klimatyczne i środowiskowe, a może nawet erupcje wulkanów - dodała.

Zdjęcie Na podstawie śladów znalezionych zarówno pod wodą, jak i na powierzchni, udało się poczynić nowe ustalenia na temat zasiedlenia wyspy. / doi.org/10.1371/journal.pone.0299118 / materiał zewnętrzny

Przed badaczami jeszcze długa droga

Eksperci podkreślają, że ten projekt badawczy wciąż jest na wczesnym etapie, ale dotychczasowe ustalenia przyniosły już wiele interesujących odkryć. Ponadto w badania zaangażowało się wiele osób spoza uniwersytetu - w obserwacjach naukowców wspomaga np. emerytowany kapitan holownika, który spędził dziesięciolecia na pobliskich wodach i dobrze zna teren.

Patania nawiązała również współpracę z inspektorem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Syrakuz i Ragusy oraz inspektorem Morza Sycylijskiego, aby zlokalizować i zrekrutować innych lokalnych ekspertów i wolontariuszy. Patania rozmawiała również z oficerami włoskiej marynarki wojennej na temat przeszkolenia członków ich wyspecjalizowanego zespołu nurkowego w zakresie identyfikacji podwodnych obiektów archeologicznych.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!