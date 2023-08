Vlad Palovnik mógł płakać krwawymi łzami. Zbadali jego listy

Okazuje się, że Vlad Palovnik, znany również jako Hrabia Drăculea, nie tylko przy wbijaniu ludzi na pal miał do czynienia z krwawymi łzami. Analiza jego listów ujawniła do tej pory nieznane szczegóły z jego życia. Prawdopodobnie cierpiał na rzadką przypadłość, która objawia się obecnością krwi we łzach.

Naukowcy swoje odkrycie opublikowali w czasopiśmie „Analytical Chemistry”.