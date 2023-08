Archeolodzy przeprowadzali prace archeologiczne we wiosce Dazhu (stanowisko Pingliangtai) w środkowych Chinach. Już wcześniej było wiadomo, że miejsce to było jednym z najwcześniejszych głównych skupisk ludności na obszarze dzisiejszego Państwa Środka. Odnalezione artefakty wskazują, że około 4300 lat temu w starożytnym mieście mieszkało około 500 osób. Pingliangtai było otoczone ziemnym murem obronnym oraz fosą.

Ówczesna ludność należała do tzw. kultury czarnej ceramiki (okres Longshan trwający od 3000 do 1900 r. p.n.e.). W okresie tym następowało przejście pojedynczych i niezależnych społeczności neolitycznych do pierwszych państw dynastycznych w Chinach.

Jak wskazują specjaliści, równinny teren zlokalizowany w górnym fragmencie rzeki Huai około 4000 lat temu charakteryzował się dużymi sezonowymi zmianami klimatu. Wówczas letnie monsuny każdego miesiąca zalewały ten teren olbrzymią ilością wody.

Starożytna walka ludzi z monsunami. W tle zaawansowane neolityczne konstrukcje

Niezwykle uciążliwe monsuny spowodowały, że ludzie z neolitu musieli stworzyć coś, dzięki czemu ich życie stanie się łatwiejsze. W trakcie wykopalisk archeolodzy odkryli skomplikowaną sieć ceramicznych rur wodociągowych oraz rowów melioracyjnych. Specjaliści są zaskoczeni poziomem zaawansowania całego systemu odwadniającego. Starożytne nitki wodociągowe zostały umieszczone wzdłuż dróg i ścian budynków, by przekierować nadmiar wody poza wioskę.

Badacze wskazują, że mieszkańcy Pingliangtai stworzyli pierwszy na Ziemi dwupoziomowy system odwadniania. Wokół domów zlokalizowane były rowy melioracyjne, które odprowadzały nadmiar wody do systemu ceramicznych rur, które z kolei prowadziły wodę do fosy otaczającej miasto.