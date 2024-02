W królewskim grobowcu odkryto jadeitową maskę potężnego boga Majów

Co więcej, znaleziono również rysunek przedstawiający mężczyznę trzymającego jadeitową maskę, podobną do tej, która była schowana w grobowcu. Oprócz tego archeolodzy odkryli 16 muszli mięczaków oraz hieroglify wyryte w ludzkich kościach udowych. W grobowcu znaleziono również 16 muszli spondylusa, rzadkiej ostrygi kolczastej, które używane były prawdopodobnie jako biżuteria i waluta oraz do składania ofiar religijnych.

Odkrycie jedyne w swoim rodzaju

Grobowiec pochodzi z epoki Majów datowanej mniej więcej od roku 250 do 900 naszej ery. Uważa się, że jest to szczytowy moment panowania i władania tej cywilizacji mezoamerykańskiej. Z powodu licznych grabieży na tych terenach, pozostało bardzo mało artefaktów i informacji na temat tego okresu.

Jak przyznaje sam Estrada-Belli, jego zespół miał wiele szczęścia, że odkryli ten grobowiec. Wszystko dzięki temu, że złodzieje kopali dwa metry od komory grobowej, a nic nie znajdując, opuścili miejsce. Z odzyskanych kości zostanie pobrane DNA, co pozwoli uzyskać więcej informacji na temat mieszkańca grobowca.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!