Naukowcy, prowadząc prace archeologiczne w jaskini Es Càrritx na Minorce w Hiszpanii, odkryli starożytne kosmyki włosów, które były włożone do rurek zrobionych z drewna lub z poroża. Znajdowały się one głęboko w czeluściach jaskini, za warstwą skał i gliny. Archeolodzy twierdzą, że zostały specjalnie ukryte przed światem. W tajemniczym "schowku" odnaleziono także inne przedmioty wykonane z ceramiki, drewna, czy z brązu.

Jak mówi dr Elisa Guerra-Doce dla IFL Science: - Jaskinia była używana od 1600 roku p.n.e. i była wykorzystywana do chowania zmarłych do około 800 roku p.n.e -. W jaskini pochowano co najmniej 210 osób, a niektórzy zmarli mieli włosy zafarbowane na czerwono. Jak zauważyli archeolodzy, zdarzało się, że przy ciałach odnajdywano małe rurki, w których znajdowały się włosy zmarłych. Naukowcy, chcąc lepiej poznać naszych przodków, dokonali szczegółowej analizy odkopanych kosmyków.

Reklama

Starożytne kosmyki należały do dawnych szamanów?

Naukowcy w swoich badaniach wykorzystali chromatografię cieczową i spektrometrię masową o wysokiej rozdzielczości. Analizy wykazały, że w kosmykach zawarte są alkaloidy: skopolaminy i atropiny, które wywołują majaczenie. Odnotowano także obecność efedryny.