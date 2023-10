Osoba została umieszczona twarzą do góry z wyciągniętymi nogami i głową skierowaną na północ dr Diego Prieto Hernández z INAH

Reklama

Nowy hotel docelowo ma stanowić bazę noclegową dla turystów, którzy będą podróżować specjalnym historycznym szlakiem Maya Train, który ma długość ponad 1500 km.

Specjaliści są w trakcie przeprowadzania szczegółowych analiz zarówno grobowca, jak i szkieletu oraz artefaktów. W najbliższym czasie można spodziewać się dalszych rewelacji archeologicznych dotyczących znaleziska.

Palenque, czyli starożytne miasto Majów

Dawne miasto Palenque było jednym z największych ośrodków miejskich Majów, które funkcjonowało od 226 r. p.n.e. do 799 r. n.e. Znajduje się ono około 150 km na południe od wybrzeża Zatoki Meksykańskiej. Cały kompleks stanowi park narodowy od 1981 roku.

Podczas prowadzonych wcześniej prac archeologicznych największą sensacją okazała się tzw. Świątynia Inskrypcji. Piramida schodkowa ma 16 metrów wysokości, a bok jej podstawy wynosi ponad 23 m. Przy wejściu znajduje się sześć filarów - są one ozdobione kamiennymi postaciami, które zamiast nóg mają głowy węży. Ponadto przy wejściu wykuto 620 hieroglifów - właśnie od nich budowla zawdzięcza swoją nazwę.

We wnętrzu konstrukcji odnaleziono sześć ludzkich szkieletów, najprawdopodobniej są to ofiary rytualne. Ponadto archeolodzy odnaleźli tam sarkofag Pakala Wielkiego, który był władcą Palenque. Co ciekawe, jego twarz była przesłonięta jadeitową maską.

W mieście znajduje się również tzw. Świątynia Hrabiego, Świątynie Krzyża, Słońca i Liściastego Krzyża, Świątynia XIII, ruiny pałacu, pozostałości kamiennego akweduktu, a także boisko do gry w pelotę.