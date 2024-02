Warszawa ma nowy zabytek. Żelbetowy gigant to unikat

Ogromna konstrukcja na żelbetowych nogach, która może kojarzyć się z koniem trojańskim, została wpisana do rejestru zabytków nieruchomych przez prof. Jakuba Lewickiego, mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Obiekt to w rzeczywistości wieża węglowa - unikat na skalę Warszawy. Więcej takich obiektów kolejowych w stolicy nie ma. Do czego służył ten zasobnik i co jeszcze czyni go wartym wpisania do rejestru?

Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków wpisał do rejestru nowy zabytek. Konstrukcja mieści się na Odolanach. /rafal_gnasiuk, CC BY-SA 4.0 DEED/domena publiczna /Wikimedia