Aleksandria Troas to starożytne greckie miasto założone w IV wieku p.n.e. przez Lizymacha, diadocha (wodza) Aleksandra Wielkiego. Było to jedno z wielu miast, które Grecy na przestrzeni wieków założyli w regionie, który dziś nazywamy Turcją. Teatr, o którym mowa, jest jednym z niewielu zachowanych elementów tego starożytnego miasta, a jego odkrycie jest uznawane za jedno z najważniejszych w ostatnich latach.

Monumentalny teatr skryty w zboczach wzgórza

W tym roku, pod przewodnictwem profesora Erhana Oztepe z Uniwersytetu Ankarskiego, 40-osobowy zespół archeologów rozpoczął wykopaliska, które mają potrwać do końca grudnia. Większość dotychczasowych prac początkowo skupiła się na centrum miasta, jednak uwaga badaczy szybko przeniosła się na teatr, który znajduje się około 200 metrów dalej.

Teatr ten, zbudowany na zboczu wzgórza, jest typowym przykładem starożytnej greckiej architektury teatralnej. Uważa się, że mógł pomieścić od 10 tys. do 12 tys. widzów, co czyni go jednym z największych obiektów tego typu w regionie. Profesor Oztepe wyjaśnił, że budowla została zaprojektowana tak, by maksymalnie wykorzystać naturalne ukształtowanie terenu, co pozwalało zapewnić doskonałą widoczność dla wszystkich widzów.

Nie jest do końca jasne, kiedy teatr został wybudowany, jednak wiele wskazuje na to, że powstał już we wczesnych latach istnienia miasta, a może nawet wcześniej. Co więcej, archeolodzy odkryli ślady renowacji, które mogły mieć miejsce za panowania rzymskiego cesarza Hadriana, który rządził w latach 117-138 n.e.

Jeden z największych skarbów archeologicznych regionu

Jednym z ważniejszych odkryć w Aleksandria Troas jest także Odeon - budynek, w którym odbywały się koncerty i inne wydarzenia muzyczne. Znaleziono tam fascynujące inskrypcje, które mówią o muzyku z wyspy Lesbos, który został tam uhonorowany pomnikiem za swoje wybitne dokonania artystyczne. Choć posąg nie został jeszcze odnaleziony, to inskrypcje dają niezwykły wgląd w sposób, w jaki artyści byli wtedy doceniani i pozwalają wskrzesić pamięć o dawno zapomnianej gwieździe greckiej muzyki.

Niestety, część kamieni użytych do budowy teatru została w przeszłości rozszabrowana przez okolicznych mieszkańców w celu ponownego wykorzystania w budownictwie. Profesor Oztepe jest jednak optymistą - wierzy, że dalsze prace mogą odsłonić kolejne rzędy oryginalnych siedzisk, zwłaszcza w dolnych partiach budowli.

Odkrycie teatru w Aleksandrii Troas może okazać się jednym z największych skarbów archeologicznych regionu Canakkale. Gdy obiekt zostanie całkowicie odkopany, ma szansę stać się prawdziwą perłą wśród starożytnych znalezisk w Turcji, przyciągając turystów oraz badaczy z całego świata.

