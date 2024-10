Zespół naukowców z Uniwersytetu w Getyndze opracował nowatorską metodę, która pozwala na badanie śladów walki na włóczniach z epoki brązu. Aby uzyskać jak najdokładniejsze wyniki, badacze stworzyli repliki starożytnych włóczni i wykorzystali je w symulowanych potyczkach. Ich celem było zrozumienie, jak włócznie reagowały w starciach z różnymi materiałami - od metalowych ostrzy po drewniane drzewce i tarcze, a nawet tkanki zwierzęce. Dodatkowo skupiono się także na zmianie wyglądu śladów zużycia na broni wraz z upływem czasu.

Eksperymentalne badania mogą sporo wnieść do archeologii

Symulacje wykazały, że ślady powstałe podczas eksperymentalnych walk przypominają te, które można znaleźć na autentycznych artefaktach archeologicznych. Naukowcy więc skatalogowali i szczegółowo opisali swoje symulacje.

W połączeniu z wcześniejszymi badaniami udało im się w ten sposób stworzyć metodykę idealną do wykorzystania w przyszłych badaniach. Dzięki temu lepiej rozumiemy, jak często dochodziło do kontaktu broni z różnymi powierzchniami oraz jakie techniki walki były popularne wśród starożytnych wojowników.

Jest to odkrycie niezwykle przydatne, chociażby dla kuratorów muzeów, którzy mogą teraz porównywać ślady na znaleziskach z tymi, które zostały udokumentowane w badaniach. Pozwala to naukowcom na zrozumienie, w jaki sposób poszczególne eksponaty były używane, co jest niezwykle ważne w kontekście poznania sposobów walki oraz historii rozwoju broni w tamtym okresie i pozwoli "wycisnąć" z muzealnej broni jeszcze więcej historii.

Badacze stworzyli swoisty “podręcznik" do badania broni z brązu

Badania zespołu z Getyngi dostarczają cennych informacji na temat umiejętności wymaganych do walki włócznią w epoce brązu oraz samego charakteru użycia broni. Jak mówią badacze, dzięki analizie można teraz sprawdzić, czy włócznie były używane w dużych bitwach, czy może raczej w pojedynczych starciach - co ma ogromne znaczenie dla rekonstrukcji charakteru i intensywności starożytnych konfliktów.

Dr. Valerio Gentile, jeden z głównych autorów badania, podkreśla znaczenie tych odkryć dla przyszłych badań - "nasze eksperymenty stworzyły przydatny przewodnik do rozpoznawania zużycia na broni z epoki brązu. Dzięki temu przyszli badacze będą mogli z nową perspektywą analizować zbiory muzealne, porównując ślady z danymi, które udostępniliśmy i opisaliśmy".

