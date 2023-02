Wikingowie nie podróżowali sami. Ich łodzie mogły być pełne zwierząt

Wszyscy znamy obrazki przedstawiające wikingów pływających wraz ze swoją bronią. Prawdopodobnie będziemy musieli zmienić to wyobrażenie. Najnowsze analizy szczątków kości ujawniły, że wikingowie pływający ze Skandynawii do Anglii przewozili na swoich łodziach konie, psy, a być może nawet świnie. Wcześniej uważano, że najeźdźcy kradli te zwierzęta z lokalnych wiosek, o czym informowały kroniki.

Wikingowie podróżowali ze zwierzętami, które mogły być ich pupilami

Odkrycia dokonano, analizując szczątki zwierząt i ludzi, znalezione w kurhanach w Heath Wood w hrabstwie Derbyshire. Ich wzajemne bliskie położenie może sugerować, że zwierzęta odgrywały szczególną rolę, w związku z czym zostały spalone na tym samym stosie pogrzebowym.

Były traktowane bardziej jak zwierzęta towarzyszące, a nie tylko w celach ekonomicznych. powiedziała Tessi Löffelmann z Durham University i Vrije Universiteit Brussels dla BBC News

Konie i psy podróżowały na długich łodziach przez długie tygodnie podczas podróży przez Morze Północne. Badacze odnaleźli również kość świnie, ale niewykluczone, że w tym przypadku mogła być ona przywieziona ze Skandynawii, np. jako element jakiejś gry, nie jako żywe zwierzę.

Konie wtedy były mniejsze niż obecnie, co mogło sprawić, że podróż była nieco wygodniejsza, ale nadal prawdopodobnie była mokra i niewygodna. dodaje Löffelmann

Badania szczątków przybyłych ludzi potwierdzają skandynawskie pochodzenie

W Heath Wood znajduje się łącznie 59 kopców podzielonych na cztery skupiska. Dotychczas zbadano zaledwie dwadzieścia z nich, z czego większość miała miejsce w latach 40. i 50. XX wieku. Dzięki datowaniu metodą radiowęglową ustalono, że pochodzą z VIII-X wieku naszej ery. Zgadza się to z zapiskami w Kronice anglosaskiej o przybyciu i obecności Wielkiej Armii Wikingów w Repton w latach 873-874.



Zdjęcie Położenie Reptona i ruchy Wielkiej Armii Wikingów według Kroniki anglosaskiej. / Löffelmann T. i in. 2023/CC BY 4.0 / materiał zewnętrzny

Badając pochodzenie szczątków, naukowcy skupili się na analizie strontu - pierwiastka naturalnie występującego w środowisku, który podczas spożywania roślin dostaje się do organizmu człowieka i odkłada w kościach.

Dzięki tej metodzie udało się powiązać pochówki w Wielkiej Brytanii ze Skandynawią, a dokładniej obszarami Norwegii lub centralnej i północnej Szwecji. Potwierdza to podobieństwem rytuału pogrzebowego, budową kopców oraz nagrobkami w stylu skandynawskim.

