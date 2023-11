U wybrzeży Capri znaleziono skarb

Zespół podwodnych archeologów ogłosił, że na początku tygodnia dokonali niezwykłego odkrycia. U wybrzeży Capri w Zatoce Neapolitańskiej zespół badaczy odkrył pozostałości wraku statku z epoki kamienia. Wokół rozrzucony był ładunek, pośród którego leżał skarb. Wśród w większości bezużytecznych przedmiotów leżał duży kawałek obsydianu.

Obsydian (dla fanów „Gry o Tron” smocze szkło), to skała złożona niemal wyłącznie ze szkliwa wulkanicznego. Nazywany jest również naturalnym szkłem. Często był wykorzystywany w dawnych czasach to wytwarzania ostrzy czy innych narzędzi codziennego użytku. Jest to jeden z najostrzejszych materiałów na Ziemi. Można go znaleźć na przykład na niektórych włoskich wyspach wulkanicznych. Jednak ten konkretny blok, znaleziony w pobliżu pozostałości wraku, prawdopodobnie nie pochodzi z tych wysp.

