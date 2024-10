Archeolodzy prowadzący prace w ramach terenowego projektu badawczego Paisajes Arqueológicos de Pañamarca odkryli bezprecedensową malowaną architekturę na stanowisku Pañamarca. Projekt, założony w 2018 roku przez peruwiańskich i amerykańskich archeologów, historyków sztuki oraz konserwatorów, ma na celu zrozumienie aktywności, które miały miejsce w Pañamarca i jego okolicach w starożytności.

Pañamarca jest monumentalnym centrum kultury Moche, która kwitła w dolinach północnego wybrzeża Peru między 350 a 850 rokiem n.e. Archeologia Moche jest znana z bogatych grobowców elity, imponującej architektury i sztuki oraz złożonych artefaktów religijnych i obrazów. Sama Pañamarca jest najbardziej znana z kolorowych malowideł ściennych, opublikowanych po raz pierwszy w latach 50. XX wieku, które przedstawiają kapłanów i wojowników podczas procesji, walki z istotami nadprzyrodzonymi, a także sceny rytualne związane z jeńcami.

Zdjęcie Postać Moche z ludzkim ciałem i cechami pająka niosąca kielich, namalowana na filarze w Sali Wyobraźni Moche / Panamarca/Lisa Trever

Sala tronowa dla królowej

Nigdy wcześniej nie odkryto jednak pomieszczenia z tronem dla królowej ani w Pañamarca, ani nigdzie indziej w starożytnym Peru. Jak opisują badacze, ściany i filary tego pomieszczenia zdobią cztery różne sceny przedstawiające potężną kobietę, która w niektórych przypadkach przyjmuje procesje gości, a w innych siedzi na tronie. Kobieta ta jest związana z księżycem, morzem i jego stworzeniami oraz sztuką przędzenia i tkania.

Odkrycia obejmują też rzadką scenę warsztatu pełnego kobiet przędących i tkających oraz procesję mężczyzn niosących tkaniny i koronę przywódczyni. Malowidła te wywracają interpretację ról płciowych w świecie Moche, a do tego zmuszają do dyskusji na temat pochodzenia i roli kobiety. Bo choć malowidła mogą wskazywać na postać mityczną, np. boginię, to fizyczne dowody obecności tronu, w tym ślady użytkowania oraz znalezione koraliki i włosy, wskazują, że zasiadała na nim rzeczywista osoba, najprawdopodobniej potężna przywódczyni z VII wieku n.e.

Zdjęcie Widok koronowanej kobiety z berłem (górny lewy róg), procesja mężczyzn za nią niosących przedmioty (górny prawy róg) oraz warsztat tkacki (poniżej) w Sali Wyobraźni Moche

Sala splecionych węży

Wykopaliska na placu w Pañamarca ujawniły również nieznaną wcześniej monumentalną strukturę nazwaną "Salą splecionych węży", wspieraną przez filary ozdobione obrazami węży z ludzkimi nogami - motywem niespotykanym w sztuce Moche. Sala oferowała widok na plac, a jednocześnie zapewniała prywatne przestrzenie dla uprzywilejowanych osób.

Badacze podkreślają, że prace archeologiczne są ściśle połączone z działaniami konserwatorskimi. Ze względu na ich kruchość, malowidła ścienne Pañamarca nie są obecnie dostępne dla turystów. Projekt inwestuje w budowę dachów i osłon przeciwwiatrowych, aby zapewnić ich długoterminową ochronę.

