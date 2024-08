Niedawne prace budowlane przy jednym z urzędowych budynków w miejscowości Oberschleißheim na przedmieściach Monachium przyniosły archeologom niezwykłe znalezisko. Odkryto pozostałości średniowiecznej osady datowanej na okres między IX a XIII wiekiem naszej ery.

Podczas wykopalisk odnaleziono ruiny licznych elementów strukturalnych. Mowa tutaj między innymi o fundamentach domostw, murowanych piecach, półziemiankach, piwnicach, a co najciekawsze - zarysie kościoła ze zmniejszoną apsydą, czyli półkolistym pomieszczeniu dostawionym do bryły budynku, które jest zakończeniem prezbiterium.

Reklama

Osada została nagle opuszczona

Znaleziska sugerują, że miejscowość swego czasu tętniła życiem, ale została nagle i bardzo tajemniczo opuszczona w okolicach wczesnego XIV wieku. Naukowcy sprawdzają teraz teorię o tym, że do wyludnienia osady doszło z powodu epidemii dżumy. Dokładnych informacji na ten temat mają dostarczyć badania próbek ziemi oraz DNA szczątków pogrzebanych na terenie osady.

Odkrycie było całkowicie niespodziewane. Nikt nie sądził, że w tym miejscu mogłyby znajdować się pozostałości z czasów średniowiecza, gdyż brak było w okolicy czegokolwiek, co mogłoby na to wskazywać. Po dokładnej analizie średniowiecznych map badaczom udało się jednak ustalić prawdopodobną nazwę miejscowości. Osada Wagrain, swego czasu była dość dobrze znana w regionie, jednak później o niej zapomniano - aż do dziś.

W okolicy jednego z najciekawszych elementów osady, czyli kościoła odnaleziono liczne ślady pochówków. Jest on otoczony około 20 grobami, a pod posadzką świątyni znajduje się komora grobowa, której zawartość pozostaje jednak wciąż tajemnicą. Zdaniem dr. Jochena Haberstroha pochówek we wnętrzu kościoła prawdopodobnie miał miejsce we wczesnym średniowieczu i zarezerwowany miał być dla osób o najwyższym statusie.

Wykopaliska przyniosły bardzo wiele informacji

Odkrycie spod Monachium jest jednym z najbardziej kompletnych i bogatych w informacje znalezisk ostatnich lat. Naukowcy byli w stanie poznać strukturę organizacyjną dawnej osady oraz jej układ architektoniczny. Na ten moment oczekują oni na wyniki analizy szczątków ludzkich i gruntu wokół zabudowań co może odpowiedzieć na kolejne pytania archeologów.

Gdy wykopaliska zostaną zakończone, na miejscu średniowiecznej niemieckiej osady powstanie biurowiec mogący pomieścić 200 pracowników jednego z niemieckich urzędów.