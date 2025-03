Badania archeologiczne w Ghozza rozpoczęły się z kolei w 2020 roku i ujawniły dwie fazy zamieszkania przypadające na drugą połowę III wieku p.n.e. W przeciwieństwie do Samut North, Ghozza miała charakter wsi z blokami mieszkalnymi, ulicami, budynkami administracyjnymi i łaźniami. Odkryte tu fragmenty ceramiki używane do zapisu sugerują, że część robotników otrzymywała wynagrodzenie, a brak strzeżonych budynków wskazuje na bardziej zróżnicowaną strukturę zatrudnienia.

Nie wszyscy pracowali z własnej woli. Część była zmuszana do pracy w trudnych warunkach

Co jednak ciekawe, w styczniu 2023 roku w sektorze 44 na wschodnim skraju osady odkryto żelazne kajdany, które były przeznaczone dla ludzi, a nie zwierząt. To sugeruje, że nie wszyscy pracownicy mieli tyle szczęścia i część była do pracy zmuszana - znalezisko potwierdza relacje historyczne, jak opisy Agatarchidesa z II wieku p.n.e., który wspominał o ściśle nadzorowanych i skazanych na ciężką pracę górnikach.