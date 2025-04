Nietypowe skały z Islandii odsłaniają tajemnicę upadku Rzymu

Naukowcy z Uniwersytetu w Southampton, Queen’s University w Kanadzie oraz Chińskiej Akademii Nauk odkryli na zachodnim wybrzeżu Islandii nietypowe skały, które zostały przyniesione przez góry lodowe z Grenlandii w okresie między 540 a 800 rokiem n.e. Odkrycie to dostarcza pierwszego bezpośredniego dowodu na istnienie tzw. późnoantycznej małej epoki lodowcowej.

Zdaniem badaczy trzy potężne erupcje wulkaniczne, które miały miejsce w tamtym okresie, mogły zablokować światło słoneczne, powodując drastyczny spadek temperatur, a tym samym doprowadzić do wzrostu pokrywy lodowej w Arktyce. Dr Christopher Spencer, główny autor publikacji opublikowanej w czasopiśmie Geology, tłumaczy:

Wiedzieliśmy, że te skały wydają się nie na miejscu, ponieważ ich typy różnią się od wszystkiego, co dziś można znaleźć na Islandii, ale nie wiedzieliśmy, skąd pochodzą.

Analiza cyrkonów, czyli mikroskopijnych kryształów mineralnych zawartych w skałach, umożliwiła wskazanie ich pochodzenia z niemal wszystkich regionów geologicznych Grenlandii, co dowodzi, że zostały przetransportowane przez lodowce. I jest to pierwszy bezpośredni dowód na to, że góry lodowe transportowały duże kamienie z Grenlandii na Islandię.