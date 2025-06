Władze muzeum zapowiadają, że prace budowlane rozpoczną się tak szybko, jak tylko pozwolą na to procedury. A te zaczną się od kluczowego przetargu w formule "projektuj i buduj".

Z pawilonu będzie można przejść pod ziemią, nowym korytarzem, do istniejącego budynku muzeum. Na poziomie -1 znajdzie się także audytorium na 300 osób oraz sale edukacyjne, zaś na poziomie -2 pomieszczenia techniczne i magazyny. Od strony Towarowej zaplanowano też zatokę dla autokarów, co ułatwi życie grupom zorganizowanym.

Ostateczny projekt został nieco odchudzony w stosunku do pierwotnej wersji. Zrezygnowano z części przestrzeni magazynowej. - Nowa forma zagospodarowania terenu powinna stworzyć miejsce, które, choć będzie wyraźnie powiązane ze strefą działalności Muzeum, musi zachować w pełni autonomiczny charakter - informowała w 2018 roku strona MPW.

Samo Muzeum Powstania Warszawskiego to jedna z najważniejszych instytucji kultury w Polsce. Powstało z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego i zostało otwarte 31 lipca 2004 roku, w przeddzień 60. rocznicy wybuchu powstania. Jego siedzibą jest zabytkowa elektrownia tramwajowa z początku XX wieku. Ekspozycja główna to nie tylko dokumentacja walk i życia codziennego w okupowanej Warszawie. To również opowieść o powojennych losach powstańców i pamięci o zrywie.