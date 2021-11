50 tysięcy satelitów kosmicznego internetu od SpaceX, Boeinga, Amazonu i OneWeb

Kosmiczny internet to przyszłość globalnej komunikacji. Dzięki niemu będziemy mogli mieć kontakt z całym światem na najdalszych i najbardziej dzikich obszarach naszej planety. Orbitalne konstelacje pozwolą też zlikwidować miliony naziemnych stacji bazowych, przez co będzie można te tereny oddać przyrodzie.

Coraz więcej firm zainteresowanych jest szybką komunikacją. To nie powinno dziwić, w końcu rozwój krajów zależy właśnie od dobrze rozwiniętej infrastruktury drogowej oraz telekomunikacyjnej. Potencjał widzi tu również Boeing. Po ogłoszeniu wielkich planów przez SpaceX, Amazon i OneWeb, amerykański koncern z siedzibą w Seattle też chce udostępnić taką technologię, nie tylko prywatnym klientom, ale również Pentagonowi.

Federalna Komisja Łączności (FCC) właśnie dała zielone światło Boeingowi na umieszczenie na ziemskiej orbicie 147 satelitów kosmicznego internetu. Większość z nich ma pojawić się na niskiej orbicie okołoziemskiej: 132 zostaną umieszczone na wysokości ok. 1000 kilometrów, a 15 na wysokości od ok. 27 tysięcy do 44 tysięcy kilometrów.

Boeing ma teraz 6 lat na wystrzelenie połowy swojej konstelacji satelitów i 9 lat na rozmieszczenie całej sieci. Jak widzimy, nie będzie to tak zakrojony na szeroką skalę projekt, jak np. w przypadku Starlinka od SpaceX, Kuipera od Amazonu czy OneWeb. Jednak firma oświadczyła, że jej to w zupełności wystarczy do realizacji zaplanowanych działań w kwestiach militarnych czy kosmicznych.