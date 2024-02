Abonament RTV to opłata, która pozwala finansować media publiczne. Niestety to danina, której ściągalność z roku na rok spada. Obywatele unikają opłaty i to sprawiło, że od jakiegoś czasu szukane są nowe rozwiązania, które mają je zastąpić. Co szykuje rząd?

Abonament RTV może wkrótce zniknąć

Jeśli prace legislacyjne będą przebiegały w odpowiednim trybie, to abonament RTV może zniknąć już od przyszłego roku. Opłata w obecnej postaci zostałaby zlikwidowana. Gwoli przypomnienia, stawki na obecny rok są następujące (w ujęciu miesięcznym):

Reklama

Opłata za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny - 27,30 zł/miesiąc

Opłata za odbiornik radiofoniczny - 8,70 zł/miesiąc

Abonenci opłacający z góry więcej miesięcy mogą liczyć na zniżki. Niestety i to nie sprawia, że rodacy są chętniejsi do płacenia abonamentu RTV. Nowe rozwiązania szykowane przez rząd mają więc przede wszystkim uskutecznić ściągalność opłaty.

Na stole nowa opłata audiowizualna

Rząd bierze pod uwagę obecnie dwie opcje. Szef Komisji Kultury i Środków Przekazu Bogdan Zdrojewski w wypowiedzi dla Wirtualne Media przekazał, że obecnie prowadzone są prace nad kompleksową reformą finansowania TVP. Jedną z opcji branych pod uwagę są dotacje budżetowe, ale coraz więcej mówi się o drugim rozwiązaniu.

Rząd prawdopodobnie zdecyduje się na nową opłatę audiowizualną, która będzie automatycznie ściągana wraz z podatkiem PIT i CIT. Jej wysokość wyniesie około 9 zł/miesiąc. Takie rozwiązanie skutecznie usprawni pobieranie daniny na finansowanie mediów publicznych.

Będą dotychczasowe ulgi i nowe zwolnienia

Zdrojewski zapewnia, że zostaną zachowane ulgi od płacenia opłaty audiowizualnej, które obowiązują obecnie przy abonamencie RTV. Dotyczy to seniorów, kombatantów czy inwalidów. Pod uwagę brane są także nowe opcje, w tym zwolnienie z opłat dzieci i młodzieży do 26 r. życia.

Nowa danina ma również być pobierana na podstawie adresu zamieszkania płatnika, a nie od urządzenia. Na razie nie wiadomo, kiedy w życie wejdzie opłata audiowizualna, ale mogłoby to nastąpić już wraz z początkiem 2025 r. Wtedy zniknąłby dotychczasowy abonament RTV, który zostanie zastąpiony nowym rozwiązaniem.