Na szczęście nie zostali pozostawieni sami sobie i mogą liczyć na różne inicjatywy pomocowe organizowane w wielu sąsiednich krajach. Teraz dołącza do nich także Airbnb, czyli platforma internetowa umożliwiająca wynajem lokali od osób prywatnych, która powstała w 2008 roku i zrzesza miliony gospodarzy z ponad 191 krajów świata.



Airbnb poinformowało właśnie, że pracuje z sąsiadami Ukrainy (i nie tylko), żeby dostarczyć darmowe zakwaterowanie dla nawet 100 tys. mieszkańców zaatakowanego przez Rosję kraju. Przedstawiciele platformy wysyłają listy otwarte do liderów wielu europejskich krajów, w tym Polski, Niemiec, Węgier i Rumunii, informując ich o swoim wsparciu i gotowości niesienia pomocy.



Każdy może pomóc uchodźcom z Airbnb

Organizacja nonprofit Airbnb.org będzie pracować z rządami i lokalnymi organizacjami, żeby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby ukraińskich uchodźców, również te długoterminowe. Co więcej, wszystkie koszty zostaną pokryte przez samo Airbnb, środki wpłacane na specjalny fundusz Airbnb.org Refugee Fund oraz gospodarzy udostępniających lokale, jeśli wyrażą taką chęć.



Zdjęcie Każdy może pomóc. Airbnb szykuje zakwaterowanie dla uchodźców / Picsel / 123RF/PICSEL

CEO Airbnb, Brian Chesky, informuje, że dopóki odpowiednie umowy z organizacjami z całej Europy nie zostaną dopięte na ostatni guzik, uchodźcy mogą szukać pomocy i schronienia w UN Refugee Agency, czyli specjalnej agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Co warto podkreślić, to nie pierwsza taka inicjatywa Airbnb.org, bo w zeszłym tygodniu organizacja ogłosiła, że znalazła zakwaterowanie dla ponad 21 tys. uchodźców z Afganistanu, którzy zostali zmuszeni do ucieczki na skutek przejęcia władzy przez talibów. Miejsce w lokalach dostępnych za pomocą platformy znaleźć ma również 20 tys. uchodźców z Afganistanu, Afryki, Środkowego Wschodu czy Centralnej i Południowej Ameryki.