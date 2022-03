Atlassian jest producentem oprogramowania Jira, które jest jednym z najpopularniejszych programów stosowanych w firmach IT. Program zapewnia bezproblemową komunikację pomiędzy projektowaniem, pisaniem algorytmów i testami, zatem dla programistów program ten jest wręcz niezbędny.

W komunikacie czytamy: "W odpowiedzi na agresję Rosji wstrzymujemy sprzedaż całego nowego oprogramowania do Rosji. Ponadto zawieszamy istniejące licencje należące do rządu rosyjskiego, a także licencje dla określonych rosyjskich firm, które wspierają wojnę (poprzez cyberwojnę, walkę lub dezinformację). Obejmuje to nasze aplikacje innych firm z Marketplace"

Co to oznacza w praktyce?

Wiele rosyjskich firm utraci dostęp do funkcji Jira. Jeśli korzystały one z tej platformy w chmurze, wówczas konta przeszły automatycznie na "plan domowy", który ma bardzo ograniczone pole działania. Takie firmy nie będą mogły m.in. modyfikować starszych projektów, będą one dostępne tylko w formie odczytu.

Z kolei programiści, którzy mają własne instancje Jira stracili właśnie swoje licencje.

Atlassian dodaje: "(...) nie zrywamy relacji i zobowiązań, jakie mamy wobec naszych obecnych małych klientów biznesowych w Rosji. Wierzymy, ze koncentracja na firmach, które mają władzę i wpływy, jest najlepszym sposobem na realizację naszej misji i wartości".

Spółka została założona w Sydney w 2002 roku i w roku 2020 miała około 174 000 klientów na całym świecie.

Drugie, podobne narzędzie, które mogłoby być wykorzystane przez rosyjskie firmy to JetBrians. Jednakże producent tego oprogramowania także zawiesił sprzedaż programu do Rosji.