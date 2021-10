CERT Polska ostrzega – kolejne oszustwo na Facebooku

Schemat facebookowych oszustw od lat pozostaje niezmienny. Użytkownicy portalu dostrzegają kontrowersyjny materiał, najczęściej udostępniony przez któregoś ze znajomych. Jego tytuł ma wzbudzić zainteresowanie i zachęcić do kliknięcia w link. Po potwierdzeniu wieku ofiara ląduje na specjalnie podstawionej stronie, która ma wyłudzić dane do logowania. Osoba traci dostęp do swojego konta na Facebooku, a atakujący uruchamiają kolejne ataki.

CERT Polska - zespół powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w internecie, poinformował na swoim Twitterze o kolejnym tego rodzaju zagrożeniu. Tym razem rozprzestrzenia się ono przy pomocy fałszywych informacji o tematyce gwałtu, porwania małych dzieci lub rzekomej śmierci po zażyciu szczepionki na COVID-19.

Po wejściu na fałszywą stronę jesteśmy poproszeni o podanie numeru telefonu, wysłanie SMS-a lub o kliknięcie w facebookowy przycisk "Lubię to!". Przestępcy obiecują, że dzięki temu otrzymamy dostęp do filmu lub szerszego artykułu. W ten sposób automatycznie stajemy się kolejnym nadawcą szkodliwej wiadomości, a na naszych działaniach korzystają wyłącznie oszuści.

W przypadku trafienia na tego rodzaju treści, zalecamy zweryfikowanie adresu znajdującego się na pasku przeglądarki - jeśli będzie on wyglądał podejrzanie, nie warto w niego klikać. Dodatkowo, warto również skonfigurować dwuetapową weryfikacje do logowania.

