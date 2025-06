ChatGPT nie działa. Wielka awaria OpenAI

ChatGPT to nic innego, jak model językowy, który został stworzony przez OpenAI. Generuje tekst, a także obrazy i inne informacje na podstawie zebranych danych. Posiada gigantyczny zbiór danych tekstowych, a także kodu. Pozwala to na wykorzystanie go w szerokim zakresie: od uzyskania odpowiedzi na proste pytania, poprzez pisanie artykułów, po tłumaczenia i programowanie.