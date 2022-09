Czego Rosjanie szukają w Google? Sposobów na... ucieczkę z kraju

Duża część Rosjan ze spokojem patrzyła na inwazję Putina na Ukrainę i prowadzone tam działania wojskowe, ale kiedy okazało się, że Kreml może szykować powszechną mobilizację, która zmusi zwykłych obywateli do chwycenia za broń i walki z "nazistami", jak Rosja lubi tłumaczyć swoją "operację specjalną", sytuacja zaczęła się zmieniać. Co ciekawe, można to zobaczyć w lokalnych wynikach wyszukiwania Google, które są od wczoraj zdominowane przez frazy dotyczące sposobów na opuszczenie Rosji i uniknięcie służby wojskowej.

Rosjanie szukają w Google sposobów na ucieczkę z kraju

Fraza "Jak opuścić Rosję" stała się wczoraj w godzinach popołudniowych najpopularniejszym wyszukiwaniem w Rosji, a wszystko przez informacje udostępnione przez związany z Kremlem serwis gazeta.ru. Ten zapowiadał orędzie Władimira Putina i Siergieja Szojgu, w czasie którego miało dojść do ogłoszenia powszechnej mobilizacji w celu "obrony kraju". Najbardziej zainteresowani ucieczką byli mieszkańcy Kraju Chabarowskiego, który graniczy z Chinami i jest największym ośrodkiem przemysłowym Rosji na Dalekim Wschodzie: maszynowym, elektrotechnicznym, petrochemicznym, farmaceutycznym, drzewnym, budowlanym, odzieżowym i spożywczym.

Trendy Google pokazują też wzrost zainteresowania powszechną mobilizacją, ale co ciekawe nie tak duży, jak mogliśmy zobaczyć w maju, w okolicach Dnia Zwycięstwa, kiedy po raz pierwszy pojawiły się informacje o tym, że Kreml może powołać pod broń zwykłych obywateli. Szczyt zainteresowania przypadł wczoraj na godzinę 13:00, a najbardziej zainteresowani sposobami na uniknięcie poboru byli mieszkańcy obwód biełgorodzkiego, który leży przy granicy z Ukrainą.



Mieszkańcy Rosji szukali też informacji na temat "stanu wojennego", co wynika ze zmian wprowadzonych w kodeksie karnym - według nowych przepisów dobrowolne poddanie się wrogim wojskom jest zagrożone karą więzienia do 10 lat, podobnie jak samowolne oddalenie z jednostki wojskowej to 10 lat, a w przypadku wspomnianego stanu wojennego nawet dłuższym pozbawieniem wolności.

Wszystko wskazuje na to, że dziś wyszukiwania mogą jeszcze przybrać na sile, bo przełożone przemówienie Władimira Putina właśnie się zakończyło i mogliśmy się z niego dowiedzieć, że w celu wyzwolenia Donbasu, a także "obrony terytoriów Rosji przed Zachodem, który przekroczył wszelkie granice w swojej agresji w stosunku do Rosji", niezbędne są dalsze działania. Kreml nie ogłosił wprawdzie powszechnej mobilizacji, ale częściową tak i wchodzi ona w życie jeszcze dziś.

W tym miejscu warto zauważyć, że wyszukiwarka Google jest dobrym miernikiem nastrojów w Rosji już od początku inwazji. I tak już w marcu, czyli wkrótce po inwazji Putina na Ukrainę, Rosjanie masowo szukali choćby fraz "emigracja" (osiągnęła poziom najwyższy w ciągu ostatnich 5 lat) czy "obywatelstwo" - liczne raporty wskazywały, że szukają opcji zmiany obywatelstwa w obawie przed niepewną przyszłością swojego kraju. W kolejnych miesiącach nie brakowało również wyszukiwań fraz "zabity w akcji", "ofiary wojny", "schwytanie", "kup dolary" czy "jak zainstalować VPN", co dobrze pokazuje, że wbrew niektórym opiniom, duża część Rosjan doskonale wie, co dzieje się w Ukrainie.