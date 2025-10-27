Naukowcy alarmują. Tak niewidzialna trucizna trafia do żywności

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Najnowsze badania międzynarodowego zespołu naukowców wykazały, że rtęć, powszechnie uznawana za neurotoksynę, może trafiać wprost na talerze nie tylko w związku ze spożywaniem ryb i owoców morza. Nowe wnioski pozyskano, badając okolice kopalni, gdzie rtęć stosowana przy wydobyciu złota przedostaje się do atmosfery.

Naukowcy zbadali rośliny rosnące w okolicach kopalni złota. Zawierały dużo rtęci. Zdjęcie ilustracyjne.
Naukowcy zbadali rośliny rosnące w okolicach kopalni złota. Zawierały dużo rtęci. Zdjęcie ilustracyjne.bestyy38123RF/PICSEL

Nawet nie wiemy, że ją jemy. Silna neurotoksyna kumuluje się w organizmie

Rtęć to pierwiastek chemiczny, który uznaje się za jeden z najbardziej toksycznych spośród wszystkich występujących w przyrodzie pierwiastków, które znamy. Rtęć jest silną neurotoksyną, która kumuluje się w organizmie i stanowi zagrożenie dla ludzi, mogąc prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń mózgu, choroby Parkinsona czy Alzheimera.

Głównym źródłem rtęci w organizmie człowieka jest spożywanie ryb i owoców morza. Jak wyjaśnia Narodowe Centrum Nauki, dzieje się tak, bo "środowisko morskie przez lata było narażone na niekontrolowany dopływ zanieczyszczeń zawierających rtęć wraz ze ściekami i odpadami pochodzącymi z działalności przemysłowej i komunalnej". Jak obecnie podkreślają naukowcy, to nie jest jedyny sposób, w jaki dostarczamy do naszego organizmu z pożywieniem ten groźny pierwiastek.

Zbadali okolice kopalni złota. Wysokie poziomy rtęci w roślinach

O zagrożeniu mówią m.in. ostatnie badania w Afryce, które wzięły pod uwagę działalność górniczą w kraju. Zespół naukowców z Nigerii i Kanady, badając okolice kopalni w Nigerii, odkrył, że rośliny rosnące w pobliżu miejsc rzemieślniczego i małoskalowego wydobycia złota, zawierają od 10 do 50 razy więcej rtęci niż te oddalone o kilka kilometrów. Jak wyjaśniają badacze, górnicy poszukujący złota, szczególnie metodą rzemieślniczą, często wykorzystują rtęć do oddzielania kruszcu od osadów, które później są spalane. W efekcie drobne cząstki tego toksycznego metalu unoszą się w powietrzu.

Przez dziesięciolecia naukowcy zakładali, że rtęć przedostaje się do upraw żywnościowych głównie przez korzenie, po wypłukaniu jej do gleby lub wody. Podczas nowych badań największe stężenia rtęci wykryto w liściach - częściach roślin bardzo często spożywanych przez ludzi i zwierzęta. Badania pozwoliły ustalić, że pierwiastek ten dostaje się do roślin właśnie głównie przez liście podczas fotosyntezy, co oznacza, że rośliny wręcz "oddychają" rtęcią z powietrza.

Osoba bada w metalowej misie małe kulki, prawdopodobnie metalu lub minerału, oraz zbiera do miski ziarna lub orzechy z ziemi na obszarze uprawnym.
Metody ekstrakcji złota obejmują m.in. zastosowanie rtęci. Badacze analizowali jej zawartość w uprawianych wokół kopalni roślinach.Excellent O. Eboigbe, Nimelan Veerasamy, Abiodun M. Odukoya et al., doi.org/10.5194/bg-22-5591-2025, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/materiał zewnętrzny

Niewidzialna trucizna na talerzu. Potrzebne są regulacje

Choć poziomy rtęci w badanych roślinach nie przekraczały międzynarodowych norm, to jednak były zaskakująco wysokie. Autorzy badań ostrzegają, że przez to mogą one stanowić zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza w społecznościach zależnych od lokalnego rolnictwa. Wyniki badań wskazują, że miliony ludzi, nie tylko w Afryce, mogą być narażone na długoterminowe skutki zdrowotne przez coś tak podstawowego jak jedzenie lokalnych warzyw i zbóż.

Badacze zaznaczają, że mimo świadomości, iż rtęć jest silną neurotoksyną, w wielu regionach brakuje regulacji i monitoringu emisji rtęci, co zwraca uwagę na potrzebne zmiany w polityce takich krajów. Jest to szczególnie istotne ze względu na fakt, że na całym świecie obecne strategie monitorowania rtęci koncentrują się głównie na wodach i rybach, pomijając rośliny uprawne jako źródło narażenia.

Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie "Biogeosciences".

