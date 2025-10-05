Problem milionów ludzi. Mała zmiana może zapobiec chorobom dziąseł
Naukowcy sugerują w nowych badaniach, że jedna zmiana może mieć pozytywny wpływ na nasze zdrowie - chodzi o spotykany na całym świecie problem, jakim są choroby dziąseł. Cierpią na nie miliony ludzi - w samej Polsce z infekcjami przyzębia zmaga się nawet 70 proc. dorosłej populacji. Skupianie się tylko na higienie jamy ustnej może nie wystarczyć. Eksperci sugerują, co jeszcze warto zrobić, by zapobiec m.in. paradontozie.
W skrócie
- Choroby przyzębia, m.in. dziąseł, stanowią poważny problem zdrowotny dla milionów osób, także w Polsce.
- Naukowcy wykazali związek między tym, co jemy, a mniejszym ryzykiem chorób przyzębia, m.in. rozwojem paradontozy.
- Badania sugerują, że zmiana diety na śródziemnomorską może znacząco wspomóc zdrowie jamy ustnej, ale potrzebne są dalsze analizy.
Jedna zmiana i po problemie? Szansa dla milionów ludzi
Naukowcy od lat publikują obszerne badania dotyczące tego, jak różnorodne diety wpływają na zdrowie człowieka. Wnioski z tych analiz są jednoznaczne - niektóre produkty mogą przyczyniać się do poważnych problemów, takich jak wzrost "złego" cholesterolu LDL, a w konsekwencji większe ryzyko zawałów czy udarów; inne składniki zaś mają wyraźnie prozdrowotne właściwości i wspierają organizm w walce z chorobami.
Z ustaleń naukowców można więc czerpać bezcenną wiedzę o tym, co warto włączać do codziennego jadłospisu, a czego unikać. Teraz pojawiły się kolejne doniesienia, które mogą zaważyć na decyzji: jeść czy nie jeść? Tym razem badacze pochylili się nad problemem, który dotyczy milionów ludzi - szacuje się, że w samej Polsce zmaga się z nim nawet 70 proc. dorosłej populacji.
Problemy z dziąsłami, paradontoza. Naukowcy mają trop
Badacze podjęli się zbadania tematu dieta a zapalenie przyzębia. Na przyzębie składają się dziąsła, ozębna, cement korzeniowy i kość wyrostka zębodołowego - a znaczna liczba osób każdego dnia zauważa dobrze widoczne zmiany choćby na dziąsłach, często odczuwając przy tym ból. Od najmłodszych lat uczeni jesteśmy, że do zachowania najlepszej higieny jamy ustnej, w tym przyzębia, wymagane jest używanie szczoteczki do zębów, a najlepiej także nici dentystycznej, oraz regularne wizyty u stomatologa. Badacze dowiedli jednak, że wpływ na stan naszego przyzębia może mieć także dieta.
Badanie przeprowadzone przez naukowców z King's College London (Wielka Brytania) oraz Uniwersytetu w Katanii (Włochy) objęło 195 uczestników, a średni wiek wynosił 49 lat. Uczestnicy przeszli badania zdrowotne oraz zostali przepytani na temat swoich nawyków żywieniowych. Wyniki pokazały, że osoby, które bardziej przestrzegały diety śródziemnomorskiej - bogatej w warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty i ryby, a ubogiej w czerwone mięso i przetworzoną żywność - rzadziej cierpiały na choroby dziąseł. Badania wykazały m.in. mniej markerów zapalnych we krwi.
Dieta śródziemnomorska lekiem na całe zło? Konieczne są dalsze badania
Choroby przyzębia można więc ograniczyć, oprócz dbania o higienę jamy ustnej trzeba tylko wprowadzić jedną zmianę - zmianę diety. To sposób choćby na paradontozę, która dotyczy aż ponad 10 proc. ziemskiej populacji - w samej Polsce stanowi problem dla milionów osób. Ta przewlekła choroba bakteryjna atakująca tkanki otaczające zęby, prowadzi do ich rozchwiania i utraty. Choć główną przyczyną paradontozy jest nagromadzenie płytki nazębnej, to odpowiedź immunologiczna organizmu również odgrywa istotną rolę. Dieta może wpływać na tę odpowiedź i ograniczyć stan zapalny przyzębia. Konieczne są dalsze badania nad tym tematem. Już teraz periodontolog Giuseppe Mainas podkreśla jednak, że dieta śródziemnomorska może być pomocna w redukcji chorób dziąseł i ogólnoustrojowego stanu zapalnego.
- Badanie to pokazuje, że niskie przestrzeganie diety śródziemnomorskiej i wyższe spożycie czerwonego mięsa mogą być związane z ciężkością chorób przyzębia. Potrzebne są analizy z większą liczebnością próby, aby jeszcze bardziej wyjaśnić obecne ustalenia - zaznaczają eksperci w publikacji na łamach "Journal of Periodontology".