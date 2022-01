Donald Trump w 2016 roku okazał się być czarnym koniem w wyścigu po prezydencki fotel, jednak 54. wybory nie były już dla niego tak pomyślne, gdyż przegrał z kandydatem demokratów Joe Bidenem. Poprzedni rok nie był korzystny dla znanego biznesmena i przedsiębiorcy. Nie tylko musiał ustąpić z funkcji prezydenta na rzecz rywala, lecz platformy społecznościowe również powiedziały mu "dość".

8 stycznia 2021 roku świat obiegła informacja o tym, że władze Twittera podjęły decyzję o permanentnym zablokowaniu oficjalnego konta Donalda Trumpa. Powodem podanym przed administratorów platformy społecznościowej było ryzyko podżegania do przemocy. Przypomnijmy, że zbiegło się to w czasie z atakiem na Kapitol. Wtedy niezadowoleni z wyników wyborów zwolennicy Donalda Trumpa wdarli się do amerykańskiego Kapitolu.

Byłego prezydenta USA nie oszczędziła również Meta na swojej platformie Facebook. 7 stycznia 2021 roku jego oficjalne konto na platformie społecznościowej zostało całkowicie zablokowane. W czerwcu na oficjalnym blogu przedsiębiorstwa mogliśmy przeczytać, że władze firmy podjęły decyzję o zablokowaniu konta Donalda Trumpa na następne dwa lata.

Donald Trump od dłuższego czasu już narzekał na stronniczość i cenzurę przejawianą przez właścicieli największych portali społecznościowych. Nic zatem dziwnego, że w związku z brakiem dostępu do social mediów postanowił stworzyć własny serwis. W tym celu powołał Trump Media and Technology Group.

Wszystko wskazuje na to, że projekt jest już gotowy i wkrótce będziemy świadkami jego premiery. Ta odbędzie się 21 lutego. W tym dniu wypada również amerykański dzień prezydenta, co jest bardzo wymownym komunikatem. Data ta została potwierdzona tylko i wyłącznie w przypadku sklepu Apple. Nie do końca wiadomo, czy wtedy będzie również dostępna strona przeglądarkowa lub wersja na urządzenia z Androidem.

Z pierwszych zrzutów ekranów pokazanych w App Store można zauważyć podobieństwo aplikacji do Twittera. Nic dziwnego, gdyż Twitter był najchętniej używanym portalem społecznościowym przez byłego prezydenta. Beta Truth Social rozpoczęła się jeszcze w grudniu, lecz udział mogli w niej wziąć tylko wyselekcjonowani goście. Wtedy też zostało ogłoszone partnerstwo ze stroną Rumble, która zadba o technologię wideo i strumieniowania na platformie.