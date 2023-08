Firefox 116 debiutuje po czterech tygodniach od poprzedniej wersji popularnej przeglądarki Mozilli. Tym razem nowości oraz udoskonaleń nie brakuje. Dodano różne usprawnienia obejmujące wybrane funkcje aplikacji. Zobaczmy, co nowego znajdziemy w aktualnym wydaniu.

Nowości w pasku bocznym i funkcji PiP

Mozilla wraz z Firefoksem 116 wprowadza nowe opcje obejmujące pasek boczny aplikacji. Nowością jest przełącznik, który pozwala w szybki i wygodny sposób przełączać się pomiędzy zakładkami, historią oraz zsynchronizowanymi kartami. Ponadto umożliwia zmianę położenia czy zamykanie elementu.

Twórcy przeglądarki wsłuchali się w głos użytkowników Firefoksa i dodali wyczekiwaną opcję dla funkcji obraz w obrazie. Jest nią suwak głośności, który znajduje się teraz bezpośrednio w oknie z oderwanym odtwarzaczem filmów. Następnie mamy możliwość skopiowania dowolnego pliku z systemu operacyjnego i wklejenia go do przeglądarki oraz opcję edycji istniejących adnotacji tekstowych.

Firefox 116 to także poprawki błędów

Mozilla wraz z Firefoksem z numerkiem 116 wprowadziła również poprawki dla znalezionych w przeglądarce błędów. Są to m.in. poprawiona wydajność dla uploadowania danych poprzez HTTP/2, co zapoczątkowano już przy okazji poprzedniego wydania. Następnie mamy patche związane z zabezpieczeniami, których łącznie jest kilkanaście. Część z nich oznaczono zagrożeniem w postaci wysokiego ryzyka, co niesie potencjalne problemy związane z aktywnością hakerów.

Wprowadzono też pewną zmianę. Obejmuje ona skrót klawiaturowy do ponownego otwierania zamkniętych kart (CMD + SHIFT+ T). Od teraz ponownie otwiera ostatnią zamkniętą kartę lub ostatnie zamknięte okno, w kolejności, w jakiej elementy zostały pozamykane.

Firefox 116 jest już dostępny na wszystkie popularne platformy, w tym Windows, macOS oraz Linuksa. Aktualizacja wkrótce będzie wdrażana automatycznie. W dowolnej chwili można ją pobrać automatycznie. W tym celu trzeba z menu przeglądarki wybrać opcję O programie Firefox, co uruchomi okienko sprawdzające dostępność nowych wersji.