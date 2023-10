"W następstwie ataków terrorystycznych przeprowadzonych przez Hamas przeciwko Izraelowi obserwujemy wzrost nielegalnych treści i dezinformacji rozpowszechnianych w UE za pośrednictwem niektórych platform" - napisała Breton. Dodała, że YouTube ma obowiązek chronić dzieci i nastolatki w UE przed treściami przedstawiającymi przemoc na platformie. Są to różne działania oraz środki, które mają na celu wykluczanie tego typu nagrań i dbanie o to, aby nie docierały one do młodszych użytkowników internetu.

Problem jest poważny

Popularne platformy z filmami w ostatnim czasie są wręcz zalewane filmami pokazującymi ludzkie tragedie, do których dochodzi w wyniku obecnego konfliktu. Problem zaczął eskalować po ataku Hamasu na Izrael w poprzednią sobotę. Takie wideo są publikowane przez obie strony. Niestety często są to bardzo makabryczne nagrania, gdzie widać ludzi ciąganych po ziemi czy osoby z odciętymi głowami. Unia Europejska twierdzi, że tego typu treści muszą być odpowiednio moderowane i ma to następować po stronie właścicieli popularnych platform. Tym jednak często brakuje skutecznych narzędzi, które byłyby w stanie pozwolić na całkowite pozbycie się problemu.