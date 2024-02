Google rzadko dokonuje zmian na własnych stronach głównych, ale tym razem nas to czeka. Firma rozpoczęła wdrażanie nowego widoku dla logowania się do kont dla użytkowników, który w niedługim czasie będzie dostępny u wszystkich osób. Co dokładnie się zmieniło?

Nowa strona logowania do konta Google

Użytkownicy kont Google zobaczą wkrótce (a część z nich już to widzi) nowy wygląd strony logowania. Został on unowocześniony i widzimy, że projekt bazuje na języku projektowania Material You, który gigant z Mountain View wprowadza do własnych aplikacji oraz usług od dłuższego czasu.

Świadczą o tym elementy mające zaokrąglone narożniki czy przyciski mające kształt pastylek. Całość prezentuje się całkiem nieźle, choć są to oczywiście zmiany, które nie muszą przypaść do gustu wszystkim użytkownikom, ale o tym się nie dyskutuje. Poniżej zrzut ekranowy, na którym widać nową stronę logowania do konta Google.

Zdjęcie Nowa strona logowania do konta Google. / Google / materiały prasowe

Zmiany u wszystkich użytkowników na dniach

Google już rozpoczęło wdrażanie tych zmian i nastąpiło to 21 lutego. Z harmonogramu udostępnionego na stronie giganta z Mountain View wynika, że potrwa to kilka dni, do 4 marca 2024 r. Teoretycznie użytkownicy nie mają na to wpływu i do zmian trzeba będzie po prostu się przyzwyczaić. Dotyczy to zarówno platformy Workspace, jak i prywantych kont Google.

Warto jednak dodać, że część użytkowników (ale raczej niewielka) może widzieć po 4 marca jeszcze stary moduł logowania. Ma on być wyświetlany na przestarzałych przeglądarkach internetowych. Jeśli więc użytkujecie archaiczne oprogramowanie tego typu, to jest szansa, że was nowy widok nie obejmie. Oczywiście dużo lepszym pomysłem jest przejście na nowoczesny program do przeglądania internetu, co wiąże się także z większym bezpieczeństwem.

Google jakiś czas temu wprowadziło również duże zmiany wizualne do jednej ze swoich najpopularniehszych usług. Mowa o poczcie e-mail Gmail, która również doczekała się licznych zmian w interfejsie użytkownika, które także oparto na Material You. W tym przypadku przez jakiś czas obowiązywał okres przejściowy, ale potem nowy widok włączono u wszystkich.



