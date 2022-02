HBO jest już w Polsce od dawna, lecz póki co firma udostępniała nam jedynie uboższą wersję GO. Od jakiegoś czasu krążą plotki o tym, że przedsiębiorstwo chce wprowadzić do naszego kraju również usługę Max, lecz do tej pory nic nie było potwierdzone. Ostatnio pojawiła się informacja o tym, że platforma pojawi się 22 lutego u naszych sąsiadów ze Słowacji. Spodziewano się, że w Polsce też może się wtedy ukazać.

Dziś oficjalnie potwierdzono, że w naszym kraju HBO Max będzie dostępne od 8 marca.

Jaka będzie cena HBO Max w Polsce?

HBO Max będzie dostępny w Polsce na Dzień Kobiet. Lecz na specjalny prezent mogą liczyć nie tylko panie. Abonament HBO Max w marcu wyniesie 19,99 zł, lecz trzeba będzie utrzymać ciągłość subskrypcji, by móc stale cieszyć się tak niską ceną. Zniżkowa oferta obowiązuje do 31 marca.

Po tej dacie regularny cena miesięcznego abonamentu HBO Max wyniesie 29,99 zł.

Jeśli aktualnie subskrybujesz HBO GO, to nie masz się o co martwić, twoje konto zostanie automatycznie przeniesione do nowej usługi. Od kwietnia zostanie wprowadzona również możliwość wykupienia rocznego pakietu w cenie 234,99 zł.

HBO Max zamiast HBO GO. Jak oglądać filmy i seriale w nowym serwisie?

Platforma HBO Max dostępna będzie standardowo za pośrednictwem przeglądarki internetowej, lecz również będzie można z niej korzystać poprzez aplikację mobilną. Stara aplikacja HBO GO zostanie zamieniona na HBO Max.

Zagwarantowany zostanie również dostęp w Smart TV, usługa na pewno znajdzie się na telewizorach Samsunga i LG. Dodatkowo z usługi będą mogli korzystać posiadacze konsoli do gier PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X i Xbox One S.

Zeszłej jesieni w Polsce pojawiła się usługa Amazon Prime, w najbliższym czasie do rywalizacji dołączy również HBO Max, a na wakacje Disney+. W Polsce chce także wystartować Sky Showtime.

Jakie programy zaoferuje HBO Max?

HBO Max w planach ma dostarczanie widzom treści rozrywkowych - programów, filmów i seriali . Oczywiście główne materiały to te stworzone dla HBO oraz Max Originals. Wśród nich znajdziemy takie tytuły jak:

Prócz tego na platformie znajdą się tytuły od firmy Warner Bros, DC czy Cartoon Network. Udostępnianie produkcji innych wytwórni filmowych i telewizyjnych zależne będzie od wykupienia przez HBO licencji na ich nadawanie.

Czy Netflix ma się czego obawiać? Moim zdaniem tak. Platforma zwiększyła ceny swoich pakietów, planuje utrudnić korzystanie z dzielonego konta, a użytkownicy często narzekają na tendencyjność produkowanych przez nią treści. Konkurencja już na samym starciu zaproponuje niższe ceny (z czasem z pewnością wzrosną) i równie bogatą bibliotekę filmów i seriali.