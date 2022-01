Wybierasz się na wakacyjny urlop do Hiszpanii, Francji lub Portugalii? A co jeśli ci powiem, że zamiast tego możesz odwiedzić uniwersum Gwiezdnych Wojen i zobaczyć przygody Madaloriana? To nie jest żart. Disney oficjalnie ogłosił, że w najbliższe wakacje platforma Disney+ będzie dostępna również w Polsce.

W oficjalnym komunikacie korporacji Myszki Miki możemy przeczytać, że w lecie platforma Disney+ zawita do 42 nowych krajów. W tym również do Polski. Pierwsze informacje o planach Disneya pojawiły się jeszcze w 2021 roku. Niestety, na razie nie podano dokładnej daty premiery i nie wiadomo, czy będzie ona taka sama dla wszystkich państw.

Nie jest znana również cena, jaką przyjdzie nam zapłacić za usługę streamingową Disneya. Obywatele Stanów Zjednoczonych płacą za nią 7,99 dolarów, a w Europie Zachodniej kosztuje ona 8,99 euro. W Polsce pewnie trzeba będzie również przyszykować około 30-40 zł miesięcznie, by zapewnić sobie dostęp do platformy.

Disney+ pojawi się w wakacje nie tylko w Polsce. Oprócz naszego kraju w kolejce do otrzymania dostępu do platformy streamingowej znajdują się Albania, Algieria, Andora, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Egipt, Estonia, Grecja, Irak, Izrael, Jemen, Jordania, Katar, Kosowo, Kuwejt, Liban, Libia, Lichtenstein, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Malta, Maroko, Oman, Palestyna, Południowa Afryka, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Tunezja, Turcja, Watykan, Węgry i Zjednoczone Emiraty Arabskie.